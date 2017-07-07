الهلال وصفقات الصيف

ي الهلال إدارة وأعضاء شرف وعمل يتجاوز في كل زمان ومكان مفهوم الفرد الواحد ويصل حيث مفهوم الجماعية التي بها عرف ومنها تفوق ومن خلالها صاغ أرقامه الذهبية.

في الهلال ثقافة مختلفة أسست ولا تزال تؤسس معنى البطل الذي يتربع على القمة ويرفض التنازل عن أعتابها.

الهلال يتجدد بالعمل والجماعية والألقاب والمنجزات، يبدأ من حيث توقف يرسم الأهداف ويصنع الوسائل وينطلق بها ليكرر المزيد من الابهار والتفوق والإبداع .

اليوم ونحن نرى العمل الإداري ونشاهد دعم رجاله نقول الهلال غير، فهو يغرد خارج السرب ومن يحاول أن يستطرد حالة هذا الكيان سابقا ولاحقا يدرك حقيقة لماذا خضعت القمة للهلاليين ولماذا واصلت فتح أبوابها وأعتابها لنجومه؟.

صفقات كبيرة ووحدة صف رائدة وطموحات تكبر وتتعاظم ومن يرغب في معرفة تفاصيل التفاصيل عن هذا الفريق العتيق ما عليه سوى الوقوف أمام هذه المرحلة ويقارنها بمراحل الماضي لكي يعلم بأنه المختلف الذي لا يشبهه خصم ولا منافس.

بطل الدوري والكأس تأهب باكرا وسارع إلى تدعيم قائمته الفنية بالعديد من الأسماء اللامعة محليا وخارجيا وطالما أن الهلاليين وفوروا الوسائل ولم يبخلوا على كيانهم فمن الطبيعي أن تأتي النهايات بما يسر أنصارهم ويزيد من أفراحهم ويضاعف من بطولاتهم، فالعمل الذي نتعايش معه اليوم كبير والإدارة التي تقوم عليه أثبتت بأنها اليد الأمينة التي ستحمل الهلال إلى آفاق المجد والإنجاز.

من يبحث عن القمة ومن يرغب في أن تكون حصيلته عليه أن يبذل الكثير والهلاليون جماعة لا فرد بذلوا ولا يزالون يبذلون من أجل ذلك ما يفوق وصف الكلمات ولهذا نعتقد بأن الموسم الجديد لن يختلف عن سابقه ويصبح اللون الأزرق هو الأكثر حضورا وتألقا في ميادين كرة القدم ومنصاتها.

يعجبني هذا النهج المثالي الذي يسير في إطار كثرة الأسماء الداعمة وتعجبني الثقافة الهلالية الواعية التي لا تكترث بالإعلام والأضواء بقدر ما تهتم وتكترث بحضور الهلال كقوة كروية بطولية تدوم وتستمر.

تخيلوا أن الأندية الكبيرة تتوازى في طريقتها وطبيعة عملها وفكر أعضاء شرفها مع ما يحدث في بيت الهلال؟

أجزم بعد طرح السؤال إلى أننا سنجد قوة كروية كبيرة ومؤثرة يصل الحديث عنها إلى حدود الأوروبيين.

وبما أن الحديث عن الحراك الجميل الذي أفرزته وقفات الهلاليين مع هلالهم فمن العدل والانصاف أن نشير إلى أن نواف بن سعد يشكل رمانة التفوق وركيزته.

هذا الرئيس الرائع لا يتحدث كثيرا لكنه يعمل طويلا ولهذا نقول هو الحظ السعيد الذي حاز عليه "الزعيم" في هذه المرحلة.. وسلامتكم.!!

*نقلا عن الرياض السعودية