رياضية الاحتراف الكروي إلى أين؟

علن اتحاد كرة القدم البحريني ومنذ فترة عن أن موعد تنفيذ نظام الاحتراف الكروي سيكون في عام 2018 واشرنا الى انه من الصعوبة في ظل اوضاعنا بالاندية ان ننظم دوريا للمحترفين أسوة بما هو حاصل في بعض الدول الشقيقة القربية منا والتي أعتقد شخصيا مثل اعتقادي بعدم امكانية تنطيم الدوري لدينا الى ان ما يشار اليه من نظام دوري المحترقين ليس بالاحتراف الذي تعرفه عالميا او آسيويا كما هو حاصل في الدول المتقدمة الآن باللعبة. فالوضع مختلف تماما عن التسمية فالخسائر واضحة ومعروفة لدى انديتنا بالمنطقة التي تتكبد مبالغ مالية ضخمة أدت لعجز مالي كبير في أغلبها مما أدى لخسائر كبيرة يتكبدها مجلس الادارة أو إذا صح التعبير رئيس مجلس الادارة وبالتالي فإن ذلك لا يمكن أن يطلق عليه اسم المحترفين!!

نعود الى إمكانياتنا في البحرين والتي لن تتواكب مع خطة اتحاد كرة القدم الذي وضع ضمن أولوياته تنطيم الدوري اعتبارا من 2018 فالوضع لا يبشر بالخير ولم يتطرق الأخوة في الاتحاد لنظام الدوري هذا الموسم على الرغم من ارتباطه ارتباطا كبيرا اذا كان ضمن المخطط للاحتراف لذلك فإن الاتحاد قام بإجراء القرعة لمباريات الدوري للدرجتين الاولى والثانية ولم يحدد النظام اذا كان سيغير للموسم القادم وبأي عدد من الاندية التي ترغب في الاحتراف. إن ظروف انديتنا صعبة وقد تكون نجحت لفترة مقصيرة في اندية ذات امكانيات مادية جيدة ولكنها لم تستمر بوضعها الذي يسمح لها بصرف المبالغ الطائلة لمحترفيها ورواتبهم وخاصة أن هذه الأندية بدأت في صرف المبالغ المخصصة للاحتراف من دوري الشباب ولو كانت بمبالغ لا تتجاوز 200 دينار للبعض وهي بلا شك مبالغ ليست سهلة على امكانيات الاندية في ظل التعاقدات الكبيرة وابسط مثال على ذلك نادي البسيتين ومن بعده الحد والطريق سيتواصل مع الاندية الاخرى ومنها بالتحديد ما يحدث للرفاعين والاهلي وفي الطريق المحرق والمنامة اللذان يتكبدان مبالغ مالية كبيرة للصرف على فرق النادي دون مردود يفي بالمتطلبات على فرقها او مكآفات فوز بالبطولات تكون قادرة على تحمل الاندية للمصاريف التي تدفعها لذلك واقولها بكل صراحة نحن لم نستطع ان نضيف أو نغير أي شيء بعد ان دخلنا في متاهات لا يمكن الخروج منها بسهولة فاللاعب ملك نفسه وهو المستفيد الاول والاخير بدليل ان الدوران الحاصل بين اللاعبين للانتقال يكاد يكون محصورا بين عدد قليل ممن لديه القدرة والكفاءة للحصول على عروض افضل بغض النظر عن الانتماء او الولاء للنادي فهذا قد ولى واختفى واصبحت الاندية تعاني منه بسبب العقود وعدم التمكن من دفع المبالغ للاعبين.

اخيرا كما سبق ان اشارنا الى ان نظام الاحتراف صعب صعب والله يكون في عون الاندية.

*نقلا عن الأيام البحرينية