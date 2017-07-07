كوابيس مخيفة

تعمل الأندية على تجهيز فرق كرة القدم لدوري الخليج العربي من خلال التعاقدات مع اللاعبين والمدربين وتعزيز الجانب الإداري، فضلاً عن إقامة المعسكرات الخارجية وخوض المباريات الودية.

بعض الأندية تسعى جاهدة لتجنب أخطاء عملية اختيار اللاعبين، حتى لا تضطر إلى التغيير في فترة الانتقالات الشتوية، وتعمل على اختيار مدرب مناسب لتجنب الإقالة المبكرة التي تولد عادة من رحم النتائج المخيبة للآمال.

المواسم السابقة كشفت هفوات الإدارات في عملية الانتقاء، خصوصاً تلك التي تخص المدربين، فمسلسل الإقالات تحول إلى ظاهرة في المسابقات المحلية، وأصبحت تكلفة هذا المسلسل باهظة الثمن، لذا بعد التجارب الكثيرة، على الإدارات أن تحسن الاختيار مبكراً وأن تبحث عن علاج آخر لمشاكل النتائج السلبية.

عمولات تحت الطاولة، مرض عضال يفترض أن يكون بلغ أجله ولم يعد موجوداً في ظل حرص الأندية على الشفاء التام من آثاره، فهذا المرض أخذ الكثير من عافية الميزانية وكان أحد الأسباب الخفية لبعض الإقالات.

الإدارات التي عانت لوعة الصراع لتجنب الهبوط إلى الدرجة الأولى معنية أكثر من غيرها بتطوير عملها وحسن انتقاء اللاعبين المواطنين والمحترفين الأجانب وكذلك الأجهزة الفنية والإدارية، حتى لا تتعرض إلى رعب الجولات الأخيرة ولا يعيش معها جمهورها الكوابيس المخيفة.

الجمهور يريد موسماً يسر الخاطر.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية