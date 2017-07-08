الحبسي مع الهلال أكبر من مجرد صفقة حارس مرمى

السبت

صفقة انتقال علي الحبسي كابتن منتخبنا من الدوري الإنجليزي للعب بالدوري السعودي كانت المشهد الرئيسي خلال هذا الأسبوع، وأخذ هذا الخبر اهتمام الجماهير ووسائل الإعلام بشكل كبير لعدة اعتبارات رئيسية.. فهناك من يرى أن بقاءه في الدوري الإنجليزي أفضل، ومنهم من يرون الانتقال إلى الهلال السعودي أفضل.. لماذا هذا التجاذب في الفكرة؟ أم هو تخوف لنهاية لا تحمد عقباها..؟!

الأحد

علي الحبسي نموذج ناجح للاعب العُماني الملتزم والمجتهد والمحترف.. وبدأ احترافه في أوروبا، حيث صناعة الاحتراف الحقيقي، والتي تشرب منها الكثير من الناحية الفنية والالتزام وتحقيق الأهداف.. وبالتالي انتقاله إلى الدوري السعودي وهو الأقوى في المنطقة الخليجية والعربية له عدة إيجابيات بعد أن خاض الأمين تجربة أوروبا لسنوات طويلة.

الاثنين

الدوري السعودي يتميز بقوة المنافسة.. وبالحضور الجماهيري الجارف.. والتغطية الإعلامية الكبيرة، وبالتالي هذه العناصر ستنصب لمصلحة علي الحبسي بشكل أو بآخر، حيث من السهل التأقلم على حدة ووتيرة المنافسة التي تعود عليها من الدوري الإنجليزي وستكون لغة الكلام مع الجماهير السعودية أقرب للقلب.. وسيحظى بتغطية إعلامية أقوى خلال مرحلة احترافه في تجربته الجديدة.

الثلاثاء

الجوانب التي جعلت البعض يتخوف أو يبدي قلقه من انتقال الحبسي إلى الدوري السعودي هو عدم الاستقرار، فالقرارات في العادة تتأثر بردة فعل الجماهير.. ثانيا المستوى الفني وأعتقد أنه سيلعب مع أقوى الفرق، وفي أقوى المسابقات الخليجية والعربية.. وإن كان المستوى سيكون أقل من المسابقة الإنجليزية، ولكن هنا الأجواء ستكون صاخبة كعادتها في دوري جميل، ومنها يقترب علي الحبسي من المنطقة بعد سنوات غربة طويلة، ويخوص تجربة جديدة.. فلكل تجربة مذاق مختلف.

الأربعاء

الكابتن علي الحبسي يعي بأنه سيلعب مع أقوى الفرق الكروية السعودية وحامل اللقب، وفريق يملك صيتا جماهيريا وشعبيا وحكوميا كبيرا، ويملك من التاريخ الطويل، فليس من السهل أن تكون حارسا لعرينه، لأنها مهمة حساسة وصعبة، ومع ذلك وافق الأمين أن يتصدى لها، وبالتالي لن يكون الحبسي بعيدا عن الإشادة بنفس المسافة عن الانتقاد، فالمعروف أن الجماهير السعودية لا ترحم في ساعة الخطأ!

الخميس

تعود المفاوضات بين الحبسي والهلال لأكثر من سنة، حيث تم تمهيد عملية المفاوضات بعدة اتصالات بين اللاعب والمسؤولين بالنادي.. وحضر الحبسي نهائي كأس الملك قبل الفائت في استاد الجوهرة بجدة، والتقى برئيس نادي الهلال، وكذلك شخصيات هلالية نافذة للبدء في عملية انتقال الحبسي.. وهي عملية كانت مدروسة من الهلال، ولم تأت فجأة.. للاستفادة من تجربة الحبسي الاحترافية في أوروبا، وليس فقط كحارس مرمى للعرين الهلالي.

*نقلاً عن الشبيبة العمانية