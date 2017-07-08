ميسي كاتالوني للنهاية

بعد أشهر من المفاوضات حسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي موقفه بالتجديد والبقاء في برشلونة حتى النهاية، بعد أن أعلن النادي الكاتالوني التوصل إلى اتفاق مع ميسي يقضي بتمديد عقده حتى نهاية يونيو 2021، وأشارت المصادر إلي أن ميسي سيحصل على 570 ألف يورو أسبوعياً، وبشرط جزائي غير مسبوق يصل إلي 300 مليون يورو في حال رغبة أي نادٍ في الحصول على خدماته قبل أنتهاء فترة العقد، ليصبح بذلك ميسي صاحب أعلى قيمة كسر عقد في برشلونة.

وحسب العقد الجديد سيبقى ميسي البالغ من العمر 30 عاماً، والذي أنضم لأكاديمية النادي في عمر 13 عاماً، وبات أفضل هداف في تاريخ العملاق الكاتالوني بتسجيله 507 أهداف في 583 مباراة رسمية، في صفوف الفريق حتى بلوغه الـ 34 من عمره، أي ربما إلي نهاية مسيرته، في إشارة واضحة إلي أن النجم الأرجنتيني الذي أنطلق من أكاديمية النادي الكاتالوني سيظل مخلصاً لشعار النادي حتى نهاية مسيرته الكروية، في خطوة وجدت صدى كبير في الشارع الكاتالوني، الذي عاش خيبة أمل كبيرة بعد موسم باهت للفريق خرج خلاله من الدور ربع النهائي على يد يوفنتوس وحل وصيفاً في الليغا الإسبانية خلف الغريم التقليدي ريال مدريد، مكتفياً بإحراز كأس ملك إسبانيا.

كلمة أخيرة

ميسي أول نجم عالمي لا يغير شعار النادي من البداية إلى النهاية.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية