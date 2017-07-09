الاتحاد بين بدايتين

كلنا يعرف سلسلة التخبطات والعثرات التي مر بها معشوق الجماهير الاتحاد الفريق المقلم بالأصفر والأسود، ولذلك ليس هناك مجال لإعادة كتابتها. دعونا نعتبرها مرحلة مرت بكل ما فيها حتى لو لم نتفق حولها.

الاتحاد الآن أمام بداية جديدة تحقق من خلالها أهم ما كان بحاجته وهو الهدوء والاستقرار والعمل بصمت، فالاتحاد وإن كان في حضوره ضجيج يشعل الأماكن إلا أنه من الأندية التي تتأثر بشكل مباشر إذا ما حل هذا الضجيج في دواخلها، وبالتالي أجد أن استثمار الوقت وسط هذه الأجواء المثالية سيمنح الفريق ثقة هو بحاجة إليها.

وإذا تتبعنا حجم الاستقطابات التي شهدها الهلال على سبيل المثال أو الضيف الثقيل الفيحاء ومن قبلهما نادي التعاون لنجوم محليين توافقا مع قرار السداسي الأجنبي فإننا ندرك من خلالها طبيعة المنافسة المتوقعة وأهمية تحقيق النقطة قبل التفكير في الثلاث نقاط، كما أن الأندية الجماهيرية الأخرى مثل النصر والأهلي لن تتنازل للهلال عن بقية الكعكة ليلتهما كما فعل الموسم الماضي.

إن من المؤكد أهمية العناصر الأجنبية على خلاف قدراتهم وتباين حضورهم لعمل توازن قوي مع المنافسين لكن روح الاتحاد في النزالات الكبرى ستعمل على تقليص هذه الفوارق، فالعميد اعتاد تقديم روحه وسره وسحره فيها قبل كل العوامل الفنية وهي ذاتها الروح التي تشعل المدرج حضورا وهتافا وصبرا وتفوقا.

وإذا أتى الحديث عن واقع الأداء في المستطيل الأخضر فإن بداية العميد الموفقة ستكون وفق النهج الاحترافي والتناغم الأدائي فيما بين الجهاز الإداري والجهاز الفني وقدرة إدارة الكرة على تحقيق ثقة الرئيس والتفاعل مع الأحداث اليومية في النادي على طريقة الكبار والاستفادة أيضا من حق طلب طواقم حكام خارج إطار الضغط أو القرارات الارتجالية.

أعتقد أن الاتحاد الآن بحاجة للجميع، حيث بمقدور عشاقه خلق الأجواء التفاؤلية والفرائحية نحو بيئة عمل تساعد على بذل الجهد والعطاء ومواصلة التضحيات الجسام في سبيل رسم خارطة الفرح على الفريق المقلم معشوق الجماهير.

إن التحولات التي تعيشها الساحة الرياضية المحلية ستساعدنا الآن كثيرا على إنعاش مفهوم "الثقافة الرياضية"، وهي المعنية بتتبع الناجحين والاهتمام بالمخلصين لمهنتهم حتى وإن كانت هذه المهنة بمسمى "لاعب كرة قدم" فلم تعد تلك الشعارات الرنانة تنطلي على الجماهير، فبقدر ما ستقدم من أداء وتفوق سينتعش المدرج بعيدا عن الاستجداء للحصول على ثمن تذكرة دون دفع ضريبتها أداءً وتفوقا وتميزاً، كما أن هذه التحولات ستجعل من المشجع الاتحادي بعد تجارب مضت يعرف الفرق فيما بين الإعلام البناء من غيره حين يبدأ بتتبع المهم وليس هناك أمر مهم أكثر من بداية جديدة سيعيشها الفريق صاحب القمصان المقلمة بالأسود والأصفر.

*خاص بالعربية.نت - رياضة