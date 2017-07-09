المرداسي ورفيقاه شرفونا.. اعمل نفسك ميت!

حالة الصمت واللامبالاة التي سيطرت على الوسط الرياضي في أعقاب النجاح المبهر لطاقم التحكيم السعودي في بطولة القارات التي انتهت مؤخراً في روسيا إن كانت تكشف عن شيء فعن الظلم الفاحش الذي يحيق بالتحكيم السعودي.

في روسيا احتفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتيتو بالحكم الدولي فهد المرداسي ومساعديه عبدالله الشلوي ومحمد العبكري، وهو الذي أصر على التقاط الصور معهم بعد الإشادة بهم تقديراً لنجاحهم في إدارة مواجهة المركزين الثالث والرابع بين منتخب البرتغال والمكسيك، بينما هنا في السعودية كتم الصمت أنفاس الكثيرين حتى كاد يخنقهم؛ خصوصاً من كانوا يترصدون خطواتهم منذ مباراتهم الأولى بين روسيا والمكسيك.

لست هنا لأعمم فثمة من شارك الطاقم السعودي نجاحه من إعلاميين وجماهير وقلة قليلة من رفقاء الصافرة لاسيما السابقين، إذ قدموا تهانيهم وإشادتهم عبر حساباتهم في مواقع التواصل، بينما الغالبية، وخصوصاً المهتمون بالشأن التحكيمي بدوا لنا بعد تلك المباراة على طريقة "اعمل نفسك ميت".

المضحك وشر البلية ما يضحك أن بعض المأزومين نفسياً ممن اصطبغت مسيرتهم بالفشل في كل المجالات التي خاضوها ومنها التحكيم، ظلوا ولفترة طويلة يطاردون نجاحات المرداسي ومساعديه، ويتربصون بهم في كل خطوة يخطونها بإثارة الأكاذيب، وبث الشائعات، واصطناع الأخطاء وتضخيمها، حتى في كأس القارات الأخيرة حيث واصلوا حلقات مسلسل الضغينة بعد قيادتهم مباراة روسيا والمكسيك حين وسموا إدارتهم للمباراة بالفشل الذريع، ولم يكتفوا بذلك بل افتروا على "الفيفا" بادعاء استيائه منهم.

لعلي الآن أبوح بأمر وهو أنني اتصلت على الطاقم السعودي مسانداً لهم كأقل واجب تجاه أبناء وطني، ولاستيضاح حقيقة تلك الهجمة الرخيصة وموقفهم منها، فإذ بهم يؤكدون لي أن رئيس دائرة التحكيم في "الفيفا" سعيد بمستواهم وأن خبراء التحكيم يشيدون بهم، لاسيما في حادثة "الفيديو"، وحين طلبت منهم الكتابة عن ذلك، فاجأوني بإرجاء ذلك حتى تكليفهم بإدارة إحدى مباراتي الدور النهائي في ثقة مطلقة بأنفسهم، وهو ما حدث بالفعل.

لا ريب بأن تحكيمنا السعودي داخلياً مأزوم، ولا شك بأن علل التحكيم تزداد كلما زادت المنافسة، لكن مما لا ريب ولا شك فيه أيضاً أن وسطنا الرياضي هو الآخر مأزوم حين يغض عينيه عن النجاح ويفتحها على الفشل فقط، تماماً كما حدث مع المرداسي ورفيقيه، الذين لهم حق علينا اليوم إن لم ننصفهم فلا أقل من ألا نظلمهم!.

*نقلاً عن الرياض السعودية