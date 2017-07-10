المعسكرات الطويلة إلى متى؟

تأخير إعلان برنامج إعداد المنتخب الوطني الأول للقاءي السعودية والعراق في تصفيات المونديال، وانشغال المنتخب الأولمبي بالاستعداد للتصفيات الآسيوية، وضع الأجهزة الفنية في الأندية في موقف غامض بشأن مرحلة الإعداد للموسم الجديد، وارتباط ناديي العين والوحدة باستحقاقات خارجية في أغسطس المقبل وارتباط عدد كبير من اللاعبين في الناديين بالمنتخبين الأول والأولمبي، زاد موقف الأندية تعقيداً، خاصة أن مهمة الأندية لا تقل أهمية عن مهمة المنتخبات الوطنية من حيث الأهمية، على اعتبار أن كليهما مرتبط بالوطن، الأمر الذي يفتح أبواب التساؤل من جديد حول المعسكرات الطويلة وانعكاساتها السلبية على اللاعبين والأندية من جديد.

في اجتماع الجمعية العمومية الأخير، تم التطرق لسلبيات المعسكرات الطويلة للمنتخبات وانعكاساتها على الأندية، وحظي الموضوع إجماعا واتفاقاً من جانب الاتحاد، الذي وعد بإعادة تقييم الموضوع، ولكن مطالبة مدرب المنتخب الأول بدعوة اللاعبين لمعسكر إسبانيا لثلاثة أسابيع، وكذلك بالنسبة للمنتخب الأولمبي، أعاد الموضوع لنقطة الصفر، وكأن شيئاً لم يحدث، الأمر الذي يقودنا من جديد لنقطة انعدام الشفافية بين أفعال وأقوال رجالات اتحاد الكرة، وما يحدث في أروقة اللعبة أخيراً، هو نتاج لتضارب الآراء وغياب الشفافية في المؤسسة الكروية الأم.

كلمة أخيرة

في زمن الاحتراف، اللوائح هي التي تحكم وتفصل في جميع المسائل، فلنطبق اللوائح بدلاً من اللعب على الحبلين.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية