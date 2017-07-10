لاعبون أجانب... في السوبر ماركت

ليس شيئا جديدا ان يكون اللاعبون المحترفون (الأجانب) في اي فريق بدوري جميل هم مَنْ يحددون بنسبة كبيرة أين يسيرالفريق في الموسم.

منذ زمن بعيد والجميع يعرف ان النادي الذي يملك لاعبين اجانب مؤثرين قادر ان يحقق اهدافه ويكون فريقا صعبا ولا يخسر بسهولة.

وفي كل موسم نجد ان اللاعبين الأجانب المميزين بالأندية (قلة) واغلبهم لا يعطي الإضافة ولا يصنع الفارق عند مشاركته بما معناه وجودهم مثل عدمه!.

ما زلت اقول وقد يتفق معي البعض ان اللاعب الأجنبي يجب ان يكون مستواه الفني افضل من لاعبيك السعوديين فإن كان قريبا من مستواهم فلا حاجة لوجوده.

اغلب اللاعبين الاجانب، الذين تتعاقد معهم الأندية عقودهم كبيرة واحيانا مبالغ بها ولديهم مميزات تشعر بالذهول عندما تسمعها وفي المقابل اغلبهم لا يقدم شيئا مقارنة بما يأخذ.

اختيار لاعب اجنبي مميز ليس بالأمر السهل كما يتصور البعض ونجاحه يتوقف على امور كثيرة منها تأقلمه مع المعيشة والأجواء ومع اسلوب المدرب والدوري واللاعبين ونتائج الفريق.

بعد اقرار الاتحاد السعودي مشاركة (6) لاعبين اجانب في اندية جميل اصبحت الجماهير تردد ان الفريق، الذي سيجلب (6) لاعبين مميزين سيكون هو الأفضل.

السؤال: ماذا لو تعاقدت الأندية مع (6) لاعبين اجانب مميزين او نقول اغلب الأندية هل سيكون للاعبين السعوديين دور مؤثر في اي فريق ام لا؟.

بعض الجماهير ترشح لاعبا (ما) للنادي وتظن ان اللاعب الذي رشحته بمجرد ان يبادر النادي بالاتصال بوكيله او ناديه سوف تنتهي كل الأمور ويتعاقد معه، يا جماعة اللاعب ليس بالسوبر ماركت تذهب وتشتريه في دقائق!!.

قد لا يعرف بعض الجماهير ان هذا اللاعب الذي يظن انه متاح ورخيص للتعاقد معه انه بمجرد ان يعلم وكيله او ناديه بأن ناديا سعوديا يرغب بالتعاقد معه يصبح سعره مختلفا ومخيفا.

أيضا نتفهم ان هناك من الجماهير مَنْ لديه نظرة جيدة ولكن الخيارات والمراكز لكل نادٍ تتوقف على رغبة الجهاز الفني اولًا وامور اخرى.

أخيرا...

في التعاقدات هناك خبايا وأندية تدخل فجأة على الخط وتدفع مبالغ خيالية وهناك (بعض) الوكلاء والسماسرة عندما يعرفون انك تريد هذا اللاعب يقومون بعرضه على اكثر من نادٍ وفجأة تجد سعر اللاعب بالملايين!!.

*نقلا عن اليوم السعودية