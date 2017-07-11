إلى متى وأنتم تحلمون؟!

أستغرب وبشدة إصرار بعض المسؤولين الرياضيين والإعلاميين في السعودية والإمارات على إمكانية احتراف لاعبين في أوروبا، دون أن يتعلموا من دروس سابقة ووعود لم تتحقق، ولا أدري إلى متى وهؤلاء يعيشون في غياهب الأحلام والأمنيات دون تقديم أي خطوة على أرض الواقع لإثبات إمكانية نجاح هذا المشروع؟!

في السعودية، من مبررات قرار الستة أجانب أنه سيؤدي إلى انخفاض قيمة اللاعب المحلي، وبالتالي يفكر في الاحتراف خارجياً، وفي الإمارات يتجدد الحديث حول تسويق اللاعب خارجياً.

وهنا أقول، اللاعب الخليجي يعيش رفاهية على الصعد كافة مالياً وتدريبياً واجتماعياً، والاحتراف الحقيقي يتطلب انضباطاً عالياً جداً، وتدريبات شاقة بدنية وتكتيكية وتكنيكية.

ومن شأن أي منكم استعراض تجربة أي لاعب خليجي، باستثناء الحارس العماني علي الحبسي الذي يستحق مقالاً خاصاً، علماً بأن هناك لاعبين «شباباً» واتتهم الفرصة لخوض «تجارب» أوروبية لم يكتب لها البداية بسبب الفكر الإداري المزاجي وغير الاحترافي.

وفيما يخص النواحي المالية فبعض الأجانب يحضرون للخليج بسعر أقل مما في بلدانهم، كون الضرائب تقصم ظهورهم، وفي خليجنا ينعمون برغد العيش والرفاهية، حتى إن بعضهم حين تتأخر مستحقاتهم يتنازلون عن بعضها، وفي المقابل، لن يحصل اللاعب الخليجي على ربع ما يتقاضاه في بلاده.

وإذا كنتم جادين، فالأجدى ابتعاث بعض الشباب على غرار تجربة اليابان، وهذا مشروع كبير يحتاج ميزانية ضخمة، فما رأيكم؟!

*نقلا عن الرؤية الإماراتية