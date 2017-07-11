مين ما يحبش متعب.. لا تبكِ يا نجم الجماهير

«إذا اعتبرتهم أعزائى القراء.. أن بداية عنوان مقالى هذا مين ما يحبش متعب.. سؤال استفسارى.. ففى هذه الحالة سأطالبكم بأن نجعله سؤالا استنكاريا!

طبعا.. لأن عماد متعب النجم الكروى.. يعد «جان» الكرة المصرية والأهلاوية يعنى «النجم» الممتد الذى قدم الكثير، ليصبج موجودا داخل الملعب وخارجه أيضا.. هذا هو ما يحمل وصف الـ«جان»... يعنى النجم أوى واللى متابعينه تفوق حدود عمله ومهنيته!

الاستنكار فى السؤال الآن حق هذا النجم الـ«جان» ضائع!

نعم.. ضائع!

قبل الخوض فى التفاصيل.. دعونى أؤكد لكم لماذا!

«لا يمكن أن تجد موهبة وخبرة بحجم متعب ثم تجد إجابات من نوعية: متعب مش جاهر!

«أو هو نجم.. بس مش بيساعد نفسه!

«لسه كتير كمان!

عند حضراتكم مثلا: من المسؤول عن عدم الاستفادة من متعب تجاريا!

«إياك.. أى بنى آدم كروى يقول: يعنى إيه.. تجاريا!

متعب أو «جان» الكرة المصرية والأهلاوية.. كان يمكن أن يدر الكثير من الأرباح المادية للأهلى حتى لو لم يلعب!

بكل تأكيد الإجابة نعم يا أفندم..!!

«يا حضرات خلينا أولا.. نؤكد أن الكلام الهاوى جدا، ولن نصفه بالمغرض.. حول عدم جاهزية متعب، يعد مجرد كلام للاستهلاك برضه.

الهاوى والعاطفى وغير المهنى ولا الاحترافى!

«فى الأندية الكبرى، والصغرى والله.. يوجد محترفون فى عملهم أن يكون نجم بحجم متعب جاهزا.. جدا جدا!

«يا حضرات.. طيب.. إذا قالوا: مش بيساعد نفسه ولا بيساعدنا!

«رد بسرعة يا أفندم وقولهم: ده شغلكم يا بهوات يا محترين.. يعنى غصب عنه.. يكون وزنه «كذا» كيلو.. سرعته «مذا» لياقته عند حد لعب شوط على الأقل فى أفضل وأقوى صوره.. تسديداته وحركاته كله.. كله!»

أقسم بالله وظيفة ناس يفترض إنهم يتقاضون عنها رواتب ومكافآت!

ياحضرات سأظل أعيد وأزيد على آذان وعيون حضراتكم حكاية كنيج توتى مالك روما المتوج الذى يكبر متعب بسنوات!

«أكيد.. حضراتكم عارفين كيف يتم تجهيزه.. ببرامج ومش مع نفسه!

«صدقونى.. هذا هو الحال فى كل الأندية التى تعى حجم نجومية كبيرة مثل عماد متعب!

«يا حضرات.. أما الاستفادة تجاريا من العلامة متعب فهى مرتبطة بوجوده فى الملعب بشكل مؤثر، مثلما كان الحال قبل 4 أو 5 أشهر، حين كان المهاجم الأشهر والأهم يصدق ما يسمعه فيعمل، وحده، على تقديم ما لديه..!

«هل يمكن لنجم مثل متعب أن يقدم شيئا كل شهر، فى مدة من 14 إلى 8 دقائق!

«ياااه.. أظنه عدم الاكتراث بهذه الثروة الكروية فى أقل وصف!

« يا حضرات.. ماذا تريدون من متعب!

«يا إدارة الأهلى.. نجم بهذا الحجم لا يترك أمره للجهاز الفنى.. وفقط!

«أذكركم.. مرة ثانية.. إذا لم يحرز أهدافا، لكنه جاهز وفى الصورة.. لكانت الخزانة الحمراء.. حققت دخلا كبيرأ جراء التهافت على الـ«جان» متعب!

«اسألوا... أهل روما.. إن كنتم لا تعلمون أو البديل أن تجعلوا المحترفين يعملون!

«يا حضرات.. أما متعب فهل أنتم معى إذا قلنا له: لا تبكِ يا نجم الجماهير.. دموعك غالية على محبينك بكل ألوان الكرة فى المحروسة «متعب لا تعتزل.. فكر.. جديا!

*نقلا عن اليوم السابع المصرية