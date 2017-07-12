السقف الإماراتي للمحترفين

تمنى أن تكون «الضوابط» صارمة وقوية بشأن فئات سقف عقود اللاعبين المحترفين في الإمارات، حسب المقترح الجديد، مع أهمية إعادة التقييم سنوياً، لا سيما أن حميد الطاير رئيس فريق العمل شدد على أن «المقترح يرشد من قيمة إنفاق الأندية بنحو 40 في المئة من إجمالي الميزانية المخصصة للرواتب، تماشياً مع متطلبات الحوكمة وترشيد الإنفاق».

وتم تصنيف اللاعبين إلى خمس فئات، الأولى تضم ثلاثة لاعبين بسقف مفتوح، ممن يتميزون عن بقية أقرانهم. والفئة الثانية أربعة لاعبين براتب 2.4 مليون درهم سنوياً، وأربعة في الفئة الثالثة براتب 1.8 مليون درهم سنوياً، والفئة الرابعة عشرة لاعبين براتب 1.2 مليون درهم سنوياً، وعشرة لاعبين في الفئة الخامسة براتب 600 ألف درهم سنوياً.

والواضح أن الإخوة في الإمارات استفادوا من تجارب الكرة السعودية، وأفضلها، حسب رأيي، قرار قبل أربع سنوات تحديد 2.4 مليون ريال سنوياً باعتباره سقفاً أعلى، لكن الاتحاد الحالي أعادنا إلى الوراء بمقدم عقد مفتوح وراتب لا يتجاوز 150 ألف ريال شهرياً.

وفي التصنيف الإماراتي، ربما أن أقوى سلبياته تكمن في تحديد معايير الفئات الخمس، ومن يحددها، وما سيواكب بعض الفئات من إغراءات «تحت الطاولة»؟

ومن جانبي، ما زلت أرى أن أفضل لاعب خليجي، مع كامل الاحترام، لا يستحق أكثر من مليوني ريال «درهم» سنوياً، قياساً بالمستوى الفني والانضباط وساعات التدريب، مع إلقاء اللوم على المسؤولين في ضعف تطبيق مفهوم الاحتراف.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية