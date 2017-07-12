جمهور "الشتيمة"

في لحظات فرح اللاعب وانتصاراته يقف إلى جانبه كثر.. أصدقاؤه.. محبوه.. وحتى مدرج فريقه العاشق.. أما حال حزنه وخسارته وانكساراته لا تجد إلا قليلاً من أولئك.. بل وربما يسمع حينها كلاماً يؤذيه، يصل حتى والديه في بيوتهم.

تيسير الجاسم، قائد أهلي جدة ولاعب الأخضر منذ أعوام مضت ولا زال.. سئل حينما حقق فريقه لقب الدوري الحلم بعد سنوات عجاف.. لمن تهدي هذا اللقب؟ أجاب سريعاً دون تردد: "أهديه لأمي.. أمي لا تشاهدني بسبب فقد بصرها، لكنها تحرص دائماً على سماع تعليق المباريات من أجلي، أهدي لها هذا اللقب بكل تأكيد".

ابن مدينة الأحساء قال أيضاً: "سمعت كلاماً جارحاً عن أمي.. أمي هي أغلى ما أملك، تمنيت أن ترى الآن لتشاهد ما أنا عليه وما وصلت إليه"..

تيسير فجع بوفاة وفقد أمه.. وفقد الموتى جرح موجع لا يبرى أبداً.. رحمها الله وموتى المسلمين، وغفر عمن شتمها وابنها الخلوق.

كرة القدم لا تستحق كل هذا البغض، والعداء، والشتم الذي يطال ممارسيها، الكرة رياضة، ورسالة أسمى من هؤلاء الذين أوجعوا تيسير وكثيراً من رفاقه وزملائه.

..جبر الله قلوباً هزها وجع الفقد، ورحم الله أرواحاً كانت بيننا.

**خاص بالعربية.نت - رياضة