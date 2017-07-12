مايويذر وماكغريغر.. نزال المليار دولار

في لوس أنجلوس وأمام آلاف المعجبين شهد أول مؤتمر صحافي بين المقاتل الأيرلندي كونور ماكغريغر بطل وزن الخفيف في اتحاد الفنون القتالية المختلطة يو إف سي، والملاكم الأميركي الأسطورة فلويد مايويذر مشاحنات مثيرة بين النجمين.

ومن المرتقب أن يواجه مايويذر خصمه ماكغريغر على حلبات الملاكمة في 26 أغسطس المقبل في لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأميركية، في مواجهة تاريخية عرفت إعلاميا بمواجهة المليار دولار.

وهذه هي المرة الأولى التي يخوض فيها ماكغريغر نزالا للملاكمة، إذ سيواجه البطل مايويذر الذي لم يخسر أي مواجهة له على حلبات الملاكمة حتى اعتزل في عام 2015.

الأميركي خاض 49 نزالا في مشواره الطويل ولم يتكبد أي هزيمة أو تعادل وحقق 26 من انتصاراته بالضربة القاضية وتوج بخمسة ألقاب لأوزان مختلفة ليصبح من أفضل وأثرى الملاكمين في التاريخ.

الأيرلندي ماكغريغر بدوره انتصر عام 2015 بالضربة القاضية على هوزيه ألدو ليفوز بلقب الوزن الخفيف وفاز عليه بعد مرور ثلاث عشرة ثانية فقط من بداية الجولة الأولى وكان ذلك أسرع نصر في تاريخ هذه البطولة.

وبعد فوزه على ايدي الفاريز أصبح أول مقاتل في تاريخ هذه البطولة يفوز بلقبي وزنين مختلفين. ويعرف الأيرلندي بأنه أكثر الشخصيات شعبية في تاريخ بطولة القتال المختلط واصبح عام 2016 أول مقاتل في هذه البطولة ينضم إلى قائمة أثرى الشخصيات الرياضية، عندما جنى في ذلك العام 22 مليون دولار، فيما ارتفعت مكاسبه العام الحالي إلى أربع وثلاثين مليون دولار.

وقال ماكغريغر في المؤتمر الصحافي إنه سيكبد مايويذر أول هزيمة في تاريخه وسيتغلب عليه بالضربة القاضية في الجولة الرابعة، وحال شعوره بعدم احترام من خصمه، سيظر إلى خرق قوانين النزالات ولن يكترث.

تصريح المقاتل الأيرلندي أثار حفيظة والد مايويذر، مما أكد بأنه قد يضطر هو الآخر إلى توجيه الضربة القاضية للقضاء على ماكغريغر، أما ابنه الملاكم أكد هو الأخير بأن ماكغريغر هو شخص آخر سيهزمه مثل بقية المنافسين الذين هزمهم في الماضي، مضيفا أنه ورغم أن مستواه الحالي لا يضاهي مستواه قبل عشر أو خمس سنوات أو حتى سنتين، بالإضافة الى اعتزاله الحلبة إلا أنه سيهزم ماكغريغر بسهولة.

ومن المتوقع أن يحصل مايويذر على 100 مليون دولار نظير مشاركته في هذه المواجهة بينما سيحصل ماكغريغر على 75 مليون دولار.