الخصخصة قرار حربي !!

لاشك أن هناك جهوداً كبيرة جداً وملموسة في الفترة الأخيرة في مجال الرياضة، وبدأنا ندحل بالفعل في عهد التسويق الرياضي وبناء اقتصاد رياضي قوي.

المشاهد للفترة السابقة قد يتعجب ويسأل سؤالاً هو لماذا تأخر كل هذا! وأين كانت هذه الهمة بالسابق ولماذا أخذنا الوقت قبل هذه الصحوة الرائعة، اتحاد قدم جديد عمل أكثر من خمسة عقود رعاية ، لائحة جديدة لتنظيم ديون وحوكمة الأندية ، تغييرات على لائحة الاحتراف كان أبرزها زيادة عدد المحترفين .

وفي الشهر القادم وقبل دخول الموسم الجديد سندخل عهد الخصخصة للأندية «بالكامل»، بعد أن كان القرار ينص على تجزئة الخصخصة !

القرار السابق كان يعكس توجساً وخوفاً من عدم نجاح التجربة ! أما قرار خصخصة كل الأندية فيعكس معنى «قوة وعد التراجع» ، وهو قرار «حربي» بالدرجة الأولى ! ففي الحرب هناك قاعدة للقائد ألا يؤجل القرار ! أو يأخذ نصف قرار ! بل يقرر وينفذ فوراً مهما كانت النتائج!

كان المعروف أن تتم خصخصة 5 أندية فقط ووفق شروط معينة، وهذا القرار أراح البعض وأغضب البعض الآخر ، وأفرز سؤالاً على السطح هو «لماذا أنا تحديداً سيتم البدء بي والباقي لا ؟!!».

أما تخصيص كافة الأندية فلغى هذا التساؤل ومنع البلبلة والتخبط ، وساوى بين الجميع ، وترك الجميع لقدره ووفقاً لقدر ومكانة وشعبية وجماهيرية وبطولات وتاريخ كل نادٍ من الأندية الـ14 !

قلت في أكثر من مناسبة إن أغلى الأندية عند التخصيص سيكون الهلال ! وفقاً لقراءة معطيات الواقع ! فهو أغلى الأندية بالفعل ، وهو الأبرز في الفترة الأخيرة ! وأكثرها استقراراً مالياً، وأقلها ديوناً ! وأكثرها موافاة بمتطلبات الخصخصة!

وما أكد لي ذلك استطلاع قمت به على حسابي الخاص بمنصة التغريدات تويتر شارك فيه أكثر من عشرة آلاف شخص ، وكان اختيار المشاركين هو الاختيار الهلالي كأغلى نادٍ عند تطبيق الخصخصة بنسبة 90% من الأصوات مقابل 10% توزعت على أندية أخرى !

الخصخصة أخيراً ستحكم الأندية بعض الشيء، خاصة في منطقة «حمراء» وخطرة هي منطقة الديون التي تجاوزت فيها الأندية مليار ريال !! وكان الخصخصة هو القرار الوحيد الذي يعالجها بعد أن فشلت جميع المحاولات الأخرى !

وكلنا نتذكر عندما قرب إفلاس 11 نادياً منذ عامين !! وشاهدنا التدخل الملكي بمعاونة هذه الأندية بمبلغ نصف مليار ريال !! توزعت على أندية الممتاز وأندية الدرجة الأولى وباقي الأندية !!

ديون الأندية لن تنمحي من الوجود عند التخصيص وتذكروا كلامي ! لأنه عكس ما يعتقد الكل:

«لا يمكن للديون أن تكون صفراً أبداً !! إلا في حالات نادرة جداً وغير مستمرة أكثر من موسم «وفعلها توتنهام من قبل قبل سنوات قليلة ! ولكن بالخصخصة سيكون هناك مقابلة لكفة الديون هي «الأرباح» من الجانب الآخر ! تتعادل الكفتان.. تترجح إحداهما على الأخرى ! أي وضع وقتها سيكون أفضل من الوضع الحالي... بكل تأكيد !!

ديون الشياطين

الدليل على كلامي بالأرقام ديون مانشستر يونايتد ، الأعلى في العالم كله ! 536 مليون يورو !! ولكنه على الجانب الآخر، وبفضل التسويق والاستثمار الرياضي يحقق مداخيل ضعف هذا الرقم ! وله أكثر من 70 راعياً وشريكاً تجارياً في كل أنحاء العالم ـ حتى STC السعودية تشاركهم ! وهو الأعلى قيمة سوقية في كل أندية العالم أيضاً بإجمالي 3 بلايين يورو يتفوق بها على ريال مدريد !! بوجود أنشطة تسويق رياضي احترافي لا خوف من الديون ، وزمن الخصخصة القادم سيرينا ذلك.. على أرض الواقع !

*نقلا عن الجزيرة السعودية