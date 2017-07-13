الوسطاء والمفاتيح غير الأمينة

يلعب الوكلاء «الوسطاء حالياً» دوراً مهماً في عمليات انتقالات اللاعبين بين الأندية، إذ لا يكتفون بالتوسط بين الأطراف، بل يجيدون فن «الاحتيال المشروع»، أي التسويق لمن ينوبون عنهم، فيسربون أخباراً بروح دعائية عن لاعبيهم من أجل أن يرفعوا قيمة عقودهم ومخصصاتهم، وكذلك لتوجيه الأنظار إليهم.

هناك وسطاء يمتلكون سمعة طيبة راسخة، وآخرون يبحثون عن تعزيز مداخيلهم بكل الطرق، لذا دائماً يبحثون عن مفتاح رئيس في الأندية يفتح لهم الأبواب المغلقة، من خلال عمولة تحت الطاولة أو هدايا يرونها مشروعة، لأن العملية في نظرهم تجارة بحتة.

اتحاد الكرة وضع يده على أحد العوامل المهمة في كرة القدم، وعقد للوسطاء اجتماعاً برئاسة مروان بن غليطة رئيس الاتحاد، ناقشوا فيه بعض القضايا الحيوية.

هذا الوسط في حاجة إلى تنظيم، خصوصاً الوسطاء المحليين، لأن دورهم يجب أن يتعدى مسألة الحصول على عمولات عالية من عقود اللاعبين، بل عليهم أن يلعبوا دوراً مهماً في مساعدة الأندية على الاختيار الأمثل للاعبين الأجانب والمواطنين، من أجل تطوير الكرة الإماراتية، كما على بعضهم أن يقلع عن عادة الإغراء غير المشروع لبعض المفاتيح غير الأمينة على مؤسساتها.

انفتاح اتحاد الكرة على هذا الوسط خطوة إيجابية تحتاج إلى مزيد من المتابعة، وإلى ميثاق شرف وآلية مراقبة.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية