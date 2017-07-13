دمج الجماهير

ذا كان الدمج جاء بناء على قرار من الجهات العليا، فإن مسألة دمج جماهير تلك الأندية مسألة صعبة بل معقدة ، فعملية دمج الإدارات والمنشآت واللاعبين والمدربين وحتى الموظفين، عملية ممكن التعاطي معها، لكن مع الجماهير صعب، فمن غير الممكن دمج جماهير الشباب ودبي مثلاً وندفعهم لتشجيع الأهلي الجديد، ومن غير الممكن أن نغير انتماءات جماهير الشعب ونجعلها تشجع الشارقة الجديد، مع الوضع في الاعتبار المنافسة التقليدية والتاريخية بين تلك الأندية، لا سيما الشباب والأهلي والشعب والشارقة، وإذا كان قرار الدمج غيّر من ملامح الأندية وألوانها وشعاراتها، فإن عملية تغيير انتماءات جماهير تلك الأندية صعب وتحتاج لسنوات.

واقع الحال يشير إلى أنه من الصعب جداً تغير انتماءات أجيال ارتبطت باسم وشعار النادي، فمنهم من دافع عن الشعار، ومنهم من وقف خلفه، ومنهم من كانت أفراحه وأحزانه مرتبطة بفوز وخسارة النادي، أجيال تعاقبت وأجيال أخرى ورثت الحب والعشق والانتماء، فكيف لها أن تنهي تلك العلاقة، وتبني علاقة جديدة وفي بيت آخر غريب ونسيان البيت القديم والارتباط بكيان جديد وشعار آخر لا علاقة له بذلك الشعار والبيت الذي تربى فيه وعاش بين جدرانه طوال عمره؟ التغير سنة الحياة نعم، لكن تغيير الانتماءات مسألة أكبر من تغيير الملكيات.

كلمة أخيرة

الأسماء تتغير والشعارات تتبدل بقرار ولكن الانتماءات صعب تغيّرها.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية