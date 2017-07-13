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12 يوليو 2017

الخميس 18 شوال 1438 هـ - 13 يوليو 2017
الخميس 18 شوال 1438 هـ - 13 يوليو 2017
الخميس 18 شوال 1438 هـ - 13 يوليو 2017
الخميس 18 شوال 1438 هـ - 13 يوليو 2017
الخميس 18 شوال 1438 هـ - 13 يوليو 2017
الخميس 18 شوال 1438 هـ - 13 يوليو 2017
الخميس 18 شوال 1438 هـ - 13 يوليو 2017
الخميس 18 شوال 1438 هـ - 13 يوليو 2017
الخميس 18 شوال 1438 هـ - 13 يوليو 2017

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