برشلونة صح النوم !!

متابعو الكرة العالمية ممن يحبون البرشا وطريقة لعبه وأسماء نجومه الكبار، أو ممن يقفون مع الغريم التقليدي الملكي ريال مدريد على امتداد المساحة العالمية التي انقسمت إلى نصفين بين مشجع للبرشا أو منافس مع محبي الريال، تقريبا يجمع أغلبهم على أن البرشا خرج في الموسم المنصرم، وحتى الذي قبله، بغلة لا تليق ولا تنسجم مع قدرات لاعبي الفريق وأسمائهم الكبيرة، لا سيما الأسطورة العالمية ميسي وكذا نميار وانيستا وغيرهم، فضلا عن إمكانات الفريق وتاريخه العريق، إذ فقد الفريق دوري الأبطال وخرج في وقت مبكر، وكذلك خسر درع الليغا، مع أن الفريق استطاع أن يتفوق على جميع الفرق الإسبانية؛ كبيرها وصغيرها، ذهابا وإيابا، إلا أنه خسرها بسبب رعونة مدربه المستقيل لويس انريكي وسياسته وطريقته الخاطئة، فيما يسمى بالمداورة التي أخسرت الفريق مع أضعف الفرق وهزته بنتائج فاضحة لا تليق باسم فريق كبير كالبرشا، حتى جاءت الحصيلة النهائية فقيرة بشكل لا يمكن المقارنة بها مع ما يمتلك الفريق.

كذا فإن أغلب النقاد والمدربين حددوا أسباب إخفاق البرشا السابقة بسياسة انريكي الخاطئة، إلا أن نقصا واضحا كان حاضرا في الدفاع والوسط، خاصة بعد أن كبر انيستا واعتزل اكزافي وقل عطاء بوسكيج وراكتج، لذا فإن كتيبة البرشا كانت بحاجة إلى تدعيم الوسط والدفاع بصورة أوضح في ظل تعاقدات فاشلة في الموسم المنصرم، لم يبقَ منها بشكل رسمي إلا اومتيتي المدافع الفرنسي الذي تأقلم سريعا مع الفريق، فيما أخفق تماما بقية اللاعبين عن تقديم أسمائهم، وذلك جعل الإدارة والجماهير والخبراء والمتابعين يعتقدون أن البرشا يهيئ نفسه مبكرا وقبل أن ينتهي الموسم الماضي للتعاقدات الجديدة بما يؤمن بعض الوجوه الجديدة القادرة على إعادة مجد النادي. الفضيحة الإدارية كانت أكبر، إذ إن النادي لم يعلن عن أي صقة تعاقدية جديدة، تليق بالفريق وتعد إحدى أسباب نجاحه المستقبلي، إذ يتحدث عن فيراتي وبيرلين وكو تينهو منذ شهرين تقريبا بلا أي تقدم واضح، بعد أن حسمت أغلب الصفقات، والأندية الكبيرة تلاقفت النجوم ورتبت بيتها، فيما البرشا مازال بطيئا نائما حالما بفيراتي وبيرلين وكتينيو التي بدأت فرقهم التدريب والإعداد على أنهم ركائز أساسية فيها، وفيما بدا الميركاتو ينتهي ويتقلص وقته ومساحته وشحت مناوراته بسبب الصفقات السريعة والخيالية، وجهود الأندية في التقاط اللاعبين، أعلن البرشا مؤخرا -وكأنه كان نائما- عن اجتماع إرنيستو فالفيردي، المدير الفني الجديد لنادي برشلونة الإسباني، مع جوسيب سيجورا المدير الرياضي، وروبرت فيرنانديز السكرتير الفني، في حضور عضو مجلس الإدارة أربانو أورتيجا الثلاثاء، لأول مرة منذ تولي سيجورا منصبه الجديد، وذلك لتحديد خريطة البلوجرانا في سوق الانتقالات. وذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن الاجتماع الثلاثي أسفر عن رفض برشلونة فكرة ضم هيكتور بيليرين من أرسنال الإنجليزي، كما أن النادي الكتالوني قرر المضي قدما في صفقة انضمام باولينيو من جوانزو إيفرجراند الصيني.

*نقلا عن الأيام البحرينية