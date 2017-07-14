كض خلف كرة.. مجرد ركض..! دون تكتيك أو توجيه.. مهارات فردية لدى قلة.. والبقية الباقية تكملة عدد..! حتى أن البعض منهم حفاة بلا أحذية رياضية..! والبعض الآخر بالسروال والفنيلة..!!!

مجموعة أخرى هناك قررت الجلوس تحت الظل.. أغلبهم من ذوي الأوزان الثقيلة.. وبعض منهم (دوافير) تميزهم نظارات طبية سميكة اكتفوا بمراقبة اللعب من خلالها..!

ثمة برج لكرة سلة مهمل بشباك ممزقة في ركن قصي من الملعب.. وعلى بُعد أمتار منه شبكة كرة طائرة مرتخية انقسم حولها مجموعتان بلعب عشوائي أشبه ما يكون بصيد الحمام..!

هذا هو واقع حصة تربية بدنية.. ومعلم اكتفى برمي الكرة لتلاميذه ومن ثم جرّ خطاه ببطء نحو ظلٍ في الركن البعيد الهادئ للساحة منتظرًا انقضاء وقتها وما بعدها والتي تليها لينصرف بعد ذلك إلى بقية يومياته خارج المدرسة..!

الوصف الذي سبق بالطبع ليس للتعميم.. فهناك نماذج مضيئة وكثيرة إلا أن الصورة بأكملها قد طغى عليها قبح المشهد المذكور مع الأسف.. ولا أعلم ألأنه السواد الأعظم..؟ أم أن الأمر على نسق نظرية الورقة البيضاء والنقاط السوداء المبعثرة فيها..؟؟؟

الرياضة (أهداف) و(منافسة).. ودونهما هي لن تزيد عن مجرد (تمطّع) حركي كذاك الذي يكون على السرير دون أي فائدة مرجوة منه..!

دوري المدارس لم يعد كما سابق عهده إطلاقًا.. ففي وقت مضى كان الأمر أشبه بأولمبياد تخوض فيها المدارس منافسات رائعة يتم الإعداد لها سنويًا وبحماسة منقطعة النظير..

ماذا عن الآن..؟ الدوري المدرسي أصلاً غائب في كثير من المدارس.. أو شبه قائم في بقيتها.. دوري على طريقة (عملنا دوري والسلام)..!

اختفت المحفزات وغاب الدعم المادي ولم يعد هناك برامج أصلاً إلا على الورق.. نعم.. لقد تَرَكُوا المعلم في فنائه بأدوات (مهلهلة) عند مفترق طرق: (احفر في الصخر) أو (ضع اليد على الخد)..!!!

الرياضة في المدارس كالرياضة خارجها.. أضحت صناعة.. خطوط انتاج.. تحتاج لمال.. مال وفير تؤطره استراتجية واضحة وأهداف مترامية..

هي ليست مجرد 45 دقيقة تحت الشمس.. هي ليست حصة تان..!!! بل هي مشروع تنويري للأجساد والعقول.. مناجم ذهب دقائقها للتنقيب عنه.. صناعة أبطال.. أول (تيكيت) في رحلة تحطيم الأرقام..!

دق الجرس..! وانتهت الحصة.. والطلاب ما زالوا في الفناء يركلون كرة الطائرة بأقدامهم نحو مرمى بلا شباك..!!!

*نقلا عن النادي السعودية