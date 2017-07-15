ستهل منتخب الإمارات الأولمبي لكرة القدم مشواره في التصفيات الآسيوية لمنتخبات تحت 23 عاماً اليوم، عندما يواجه نظيره النيبالي على استاد طحنون بن محمد في مدينة العين، فيما يواجه لبنان نظيره الأوزبكي في المجموعة الرابعة.

تعد الخطوة الأولى مهمة في أي بطولة، لأن كسب النقاط يشكل عامل قوة ويعزز الثقة بالنفس ويضع المنافسين في مواقف صعبة ويربك حساباتهم، ففي التصفيات هناك عوامل عدة تلعب أدواراً مختلفة تدفع نحو النجاح أو تعمل العكس، لذا، فعلى الأبيض أن يستثمر فرصة اليوم بأفضل صورة حتى يحقق هدفه، فمباريات المجموعة لن تكون سهلة والمنافسة ستكون حامية.

يمتلك المنتخب الإماراتي أسباب التفوق، منها وجود مواهب جديرة بالثقة لها تجارب متنوعة في المباريات الدولية، فضلاً عن عاملي الأرض والجمهور.

الأداء الجماعي مهم جداً والحلول الفردية هي الأخرى ضرورية في بعض الحالات والمواقف، لذا، فعلى لاعبي الأبيض أن يظهرواً اليوم الروح القتالية وأن يؤكدوا بأنهم على قدر المسؤولية، وأنهم ماضون لتحقيق حلم جماهيرهم.

الكرة الإماراتية في حاجة إلى إنجاز في هذه المرحلة، وإلى جيل يطمئن الوسط الرياضي على مستقبل اللعبة الشعبية في الوطن.

استضافة تصفيات المجموعة أمر حسن، لذا، فعلى الجميع العمل على استثمار هذه الفرصة وتحقيق هدف التأهل، ولتكن الليلة ليلة المواهب الإماراتية.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية