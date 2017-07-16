عقود أحد بوعود وهمية

أشفق كثيراً على حال فريق أحد الكروي العائد لدوري جميل من دون أن يدخل خزينة النادي ريال واحد حتى الآن، ولم يبق سوى الشهر على انطلاقة الموسم، حسب رئيسه سعود الحربي، الذي أكد أنه وقّع عقوداً مع لاعبين أجانب على أمل وعود بعض أعضاء الشرف.

هذا الفريق الذي عاد لدوري الأضواء بعد 14 عاماً منذ هبوطه للدرجة الأولى، لم يتفاعل تجار المدينة المنورة ولا من يعوّل عليهم بأي مبلغ، يحفز على العمل ويرفع من المعنويات لتحقيق الهدف الأهم بالبقاء في دوري جميل.

والرئيس العصامي يصرخ كثيراً وتكراراً من دون استجابة.

وهنا أستشهد ببعض ما ذكره سعود الحربي «ربما يصل اللاعبون الأجانب من دون أن نستطيع توفير مقدمات عقودهم، سائلاً الله العون، وأن نفي بوعودنا لهم، ومنذ صعودنا لدوري جميل قبل شهرين لم يصلنا ريال واحد على الرغم من التواصل مع التجار».

ويعترف الحربي بأن الوضع خطر جداً وينذر بكارثة إذا لم يتكاتف أبناء المدينة وتجارها.

وفي جانب استثماري يشير إلى تسويق التذاكر وبطاقات العضوية لسد بعض الاحتياجات، لكنني أقول لسعود وبمرارة إنها لن تفي بجزء ولو يسير من العقود والالتزامات والضروريات.

وينوه الحربي بنجاحات إدارته، وأنها لم تقتصر على الفريق الأول، بل حتى الأولمبي ودرجة الشباب، ومع ذلك لا دعم.

يا ترى كيف سيكون حال أحد؟

*نقلا عن الرؤية الإماراتية