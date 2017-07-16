فقدان الثقة

انطلقت الأربعاء الماضي عملية تسجيل اللاعبين بالفترة الصيفية للانتقالات، دون أن يحدث أي جديد على مشروع سقف رواتب اللاعبين، رغم المطالب الملحة من الأندية لإيجاد مخرج يخفف عنها ضغوط المصروفات المالية، ولم تفلح اللجنة المشكلة من الجمعية العمومية في إقناع اتحاد الكرة ولم تجد مقترحاتها النور، وفتح باب تسجيل اللاعبين دون اتخاذ أي إجراء بخصوص السقف الجديد لرواتب اللاعبين، إشارة واضحة على فشل جديد يسجل لاتحاد الكرة، الذي لم يتوصل لمخرج توافقي يرضي الأندية الكبيرة وينقذ البقية من الإفلاس، تاركاً باب المزايدات على عقود ورواتب اللاعبين مفتوحاً على مصراعيه.

اتحاد الكرة مطالب بإدارة المنظومة الكروية بما يتوافق مع المصلحة العامة، ولكن ما يحدث على أرض الواقع هو العكس تماماً، ومنذ أن تولى المجلس الحالي المهمة لم يتخذ قراراً واحداً لمصلحة اللعبة، وجميع القرارات كانت لمصلحة الأندية الكبيرة التي تستغل غياب الرقابة وعدم وجود نظام بسوق انتقالات اللاعبين، ما ترتب عليه تكدس اللاعبين في ناديين أو ثلاثة بسبب إغراءات المادة، وفي المقابل خسرنا أندية عريقة لها تاريخ كبير، ولها إسهامات في تطوير مسيرة اللعبة في الدولة، واستمرار الوضع على ما هو عليه سيكون مقدمة لاندماجات جديدة ستطال أندية أخرى في القريب العاجل.

كلمة أخيرة

إذا أردت أن تقتل أي مشروع شكّل له لجنة، اتحاد فاقد للثقة.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية