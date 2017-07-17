الفيحاء بطل دوري جميل!!

فاجأ (الفيحاء) الصاعد حديثا لدوري جميل الوسط الرياضي من خلال تعاقداته الكبيرة لعدد من اللاعبين السعوديين وبعقود كبيرة جدا.

ولم يكتف بذلك وعاد ليوقع عقودا احترافية مع عدد من اللاعبين الاجانب بعقود خيالية ليثبت انه الفريق (الاقوى ماديا) في الوقت الراهن.

بعد كل هذه التعاقدات ومن قبلها التعاقد مع جهاز فني متكامل الكل اصبح يتساءل ويقول: الى أين ذاهب الفيحاء؟ وعلى ماذا يخطط؟.

هل يعقل ان كل هذه الاسماء التي استقطبها الفيحاء وتعاقد معها هي لمجرد البقاء في دوري جميل؟ ام ان الادارة تفكر في اهداف اخرى؟.

لا نستبعد ان ما يقوم به الفيحاء من عمل رائع مدعم بالاموال ان يكون هدفهم القادم هو تحقيق دوري جميل او احدى البطولات الأخرى وهنا سؤال: هل يستطيع ان يحقق الدوري؟

نعرف أنه لا يوجد مستحيل في كرة القدم وفي ظل مشاركة (6) لاعبين أجانب ومعهم لاعبون محليون على مستوى عالٍ ودكة بدلاء قوية وميزانية كبيرة نقول (نظريا) هو قادر على تحقيق البطولة.

لكن ما اتصوره ان بالاموال تستطيع شراء ما تريد من لاعبين ولكن لا تستطيع بالاموال في أشهر ان تبني فريقا جديدا بطلا ينافس ويحقق البطولات.

الفيحاء الموسم القادم سيكون تحت الضغط، ومطالب ان يفوز في كل مباراة والا يخسر ولا يتعادل بحكم ما انفق على الفريق من اموال وفي كرة القدم هذا مستحيل.

أيضا يجب الا ننسى ان من اهم مشاكل اللاعب السعودي في الكثير من الاندية عندما يحصل على عقد كبير تجد رغبته باللعب تقل وطموحه يكون محدودا جدا.

هناك فئة من الجماهير تطالب أنديتها بأن تحذو حذو الفيحاء بالتعاقدات ولهؤلاء نقول: ليس كل ناد يملك أموال الفيحاء وليس كل ناد أهدافه في الموسم مشابهة لأهداف الفيحاء.

أخيرا...

علينا ان نرى تجربة الفيحاء بالموسم القادم ان نجحت سوف نقول لكل الاندية، التي تملك الاموال تعلموا من الفيحاء.. وان لم تنجح التجربة سنقول لهم أيضا تعلموا من الفيحاء!!.

*نقلا عن اليوم السعودية