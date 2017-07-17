عبر المنتخب الأولمبي الإماراتي لكرة القدم نظيره النيبالي، في انطلاقة تصفيات المجموعة الآسيوية الرابعة المؤهلة إلى نهائيات آسيا ـ الصين 2018، وسجل خمسة أهداف نظيفة ومهمة، لأنها تلعب دوراً حاسماً في حسابات التأهل إذا لم يتحقق بفارق النقاط، من جهة أخرى، تغلب المنتخب الأوزبكي على نظيره اللبناني كما كان متوقعاً.

ليس من المستحسن البكاء في زمن الفرح، لكن حالة حضور وحيوية الجمهور النيبالي ودعمه لمنتخب بلاده وتشجيعه حتى آخر لحظة، أحرجت الجميع وصارت درساً لمحبي الأبيض، يجب الاستفادة من هذا الدرس في مباراة اليوم والتوافد إلى استاد طحنون بن محمد في العين لمؤازرة جيل جديد سيقدم الكثير للكرة الإماراتية، إذا حظي بالدعم الجماهيري المناسب.

مواجهة منتخب لبنان تختلف كثيراً عن مباراة نيبال، لأن «الأرز» يمتلك عناصر جيدة وله القدرة على المباغتة وإحراج المنافس، لذا فعلى لاعبي الأبيض أن يدركوا أن مهمة الليلة مختلفة تماماً، وتحتاج إلى جهد وفطنة وتماسك وعدم تضييع الفرص، لأن التعويض ليس سهلاً.

احترام عوامل القوة لدى منتخب لبنان أمر جيد، وليس من الحكمة مقارنة مواجهة الليلة بمباراة نيبال، لذا فإن الحذر واجب وتجنب الاستهتار بأي شكل من الأشكال يجب أن يكون حتمياً.

مباراة الليلة جسر أمل نحو التأهل، والفوز فيها يعبد طريق الأبيض ويجعل وصوله إلى الصين ممكناً.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية