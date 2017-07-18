شركات على الورق

مذكرة التفاهم التي وقعتها هيئة الأوراق المالية والسلع مع اتحاد الكرة، تستهدف تعزيز التعاون بينهما في مجالات الإدارة والحوكمة، من خلال تقديم المشورة والدعم الفني فيما يخص الاندماج بين المؤسسات الرياضية، وتعزيز الجهود الرامية إلى الدفع في اتجاه تحول المؤسسات الرياضية إلى شركات مساهمة عامة.

وتأتي تلك الخطوة مواكبة للخطوات التي قام بها العديد من الأندية، التي أسست شركات تجارية واستثمارية ستستفيد من المبادرات التي تضمنتها مذكرة التفاهم، التي ستدعم جهود تحول الأندية إلى مؤسسات تدار بطريقة اقتصادية ناجحة وفق نموذج الشركات العالمية.

القراءة الأولية لمضمون ما جاء في المذكرة تمنحنا إيحاء جميلاً وتفاؤلاً بالمرحلة المقبلة، ولكن ذلك الإيحاء الجميل مغلفاً بحالة من انعدام الثقة، ومنذ تحول أنديتنا لشركات تجارية وإدراجها بشكل رسمي في سجلات الدائرة الاقتصادية لم يحدث جديد.

كل ما في الأمر أن أصبح لدينا شركات لكرة القدم بدلاً من أندية، أي أن التغيير كان في الاسم وعلى الورق فقط، وظل المضمون كما هو، بدليل استمرار اعتماد الأندية على الدعم الحكومي، ومن دونها لا تستطيع الأندية تصريف أمورها الأساسية، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع شركات الكرة لديها إدارة استثمارية دورها شكلي لزوم الوجاهة، إلا النذر القليل منها.

كلمة أخيرة

حتى تنجح مثل تلك المبادرات، يجب أن ترتقي إدارات الأندية بنفسها وتستوعب الفارق بين زمن الهواية والاحتراف.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية