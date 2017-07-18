لماذا الفيحاء؟

البعض يرى ان نادي الفيحاء ظاهرة غريبة وفريدة من نوعها جراء صعوده الى دوري جميل في وقت قياسي، وكذلك جملة التعاقدات للاعبين مميزين تم جلبهم الواحد تلو الآخر للفريق خلال الفترة الماضية، والعمل في هدوء بعيدا عن الصخب الذي يحدث في بعض الاندية، التي تجلب لاعبا واحدا وتقيم الدنيا ولا تقعدها وكأنها اخترعت القنبلة الذرية.

ما الغرابة في ان يحدث في الفيحاء كل ما يحدث! فنادٍ لديه هذا الكم من الداعمين، ولديه الاستقرار الاداري، ولديه جمهور متحفز للدعم في كل وقت، وجميع محبيه على قلب واحد، ماذا تنتظرون منه؟ بالتأكيد سيكون امام تحدٍ كبير بتواجد رأس المال الجيد، الذي يجلب له لاعبين مميزين يخوض بهم غمار الموسم، وتواجد صف ثانٍ قادر على التعويض في اي وقت بتواجد الاصابات او الايقافات، دعوهم يعملون حتى لو لم ينجحوا النجاح الكامل في مهمتهم.

مثل هذا النادي بأوضاعه الحالية يسير في الوضع الطبيعي لجملة الاسباب السابقة، والعكس صحيح في العديد من الاندية الاخرى، فبعضها منشآته لا تساعده على البروز، او اعضاء شرفه هم غائبون عن الدعم او في الاساس ليس لديه مجلس شرفي، او ان هناك مَنْ يحارب ادارة النادي من نفس منسوبي النادي نفسه، او بسبب الاوضاع المادية التي تجعل النادي يبيع لاعبيه بدلا من شراء اللاعبين.

ظروف الفيحاء ساعدته على عمل ما عمله خلال الفترة السابقة، فلماذا العجب من كل ذلك؟ ولو كانت بقية الاندية بنفس ظروفه لعملت اكبر مما عمل الفيحاء، والبعض حكم على النادي بالفشل وحدد مركزه في سلم الترتيب من الآن، بعيدا عن المنافسة، ولكن ماذا لو تواجد الفيحاء بطلا او وصيفا؟ وقتها سيكون الحديث بأن الفيحاء استحق مركزه لان ظروفه ودعمه وتعاقداته وجمهوره كلها قالت كلمة النجاح.

*نقلا عن اليوم السعودية