في قاطرة الكتابة هناك عربة تتشابه مع كل العربات، تتشابه شكلا وتختلف مضمونا، فتجعل من السطر الأول محطة رحبة، ومن سطره الآخر سكتة الطويلة، ومن الوقود "فكرة"، إذا بلغتها بلغت مرحلة الوعي الكامل.

اقترب مني أكثر لتعرف الأبعاد الثلاثية لهذه الصورة، فغيرك لا يختط ولا يتراجع، بل يكتب كأنه يلتقط صورة لا ظل لها، أو ظلا لا شبيه له، يتحرك بمفرده فيتحكم في المشهد ويتحكم في ظله.

دعونا نبحث سويا عن "الفاسد المجهول" الذي أرهق نادي الشباب منذ أواخر الموسم الماضي حتى هذه اللحظة، والذي أشار له خطاب النادي الأخير الموجه لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ونقيس عليه كم فاسد وكم مجهول.

تطفو قضايا اللعبة التي تحوم حولها الشكوك وتستلقي في البرامج الرياضية وعبر عناوين الصحف، ثم تنهمر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وفي الأخير تشير أصابع الاتهام صوب الإعلام الرياضي الذي يراه البعض رأس حية الساحر والمسحور رغم أن القضايا المتشابكة دوما تنبعث من بيت اللعبة ولجانه المتعددة، كونه المعني بفك طلاسمها وفق اللوائح والأنظمة والقوانين.

قيل "الجاهل عدو نفسه" ومع هذا نجد المتهم الوحيد هو الإعلام الرياضي لأنه يتيم الأبوين، وهما وزارة الإعلام والهيئة العامة للرياضة ومقطوع من شجرة وهي هيئة الصحافيين، ورغم كل الاتهامات التي تحيط به أجده إما مسكينا أو سكينا وإما قضية أصبحت في متناوله.

نحن هنا نبحث عن "الفاسد المجهول" كقضية مهمة وقبل بداية الموسم الرياضي نجدها تطفو بالنقد والسخرية، فكل القضايا التي تحيط باتحاد اللعبة عبارة عن "بالونات" فوق رؤوس الأعضاء لا هم الذين ثقبوها بتطبيق اللوائح ولا هم الذين حاصروها بالنظام، وذاك لعمري دليل واضح وصريح بأن الألوان لها نظرة مختلفة وقراءة متعددة وبأن "الحي يحييك والميت يزيدك غبن".

هنا أجدني "ممدد القدمين " ففي هذه المرحلة إذا ما سنحت لي الفرصة وكتبت أكون قد غزلت من خيوط النهار مفردتي، وأخرجت من صناديق الشماتة محبرتي، ومن رقصات ضوء الشموع محبتي، ومن قناديل دموعي ومعزوفات ضلوعي، يعني بالعامية إذا "كتبت كتبت" فالأمر فعل لا يختلف عن مفاهيم ما بين السطور حين نعيت لكم اتحادكم نهار تنصيبه، ونعيته أخرى ليل تصويبه، فالقطار سريع لكنه بلا سكة أو حديد، والقائد "عليمي" يعني بتفسير أوضح "أنت ونصيبك" على طريقة "شختك بختك" والأندية مشبعة بالتعاقدات والمعسكرات، والجماهير متلهفة لمنافسة قوية وجميلة لكن فاقد الشيء لا يعطيه ولا يمسكه فهو فاقده.

هكذا سنعجن من الأبجدية جمادها، ومن الروح روحها، فتصبح الكلمات أكثر وخزا من بالونات قضايانا المعلقة بأثر رجعي وهي بين "النص نص" وبين الجماد والرقص، فكثير من الكتابات تأتي قبل ظهور الفاسد واعترفاته المجهولة، وبغض النظر عن هذه القضية التي لم تجد إعلاما ملونا يساندها، ولا جمهورا مفوها يثبتها ستأتيكم القضايا تباعا، فلدينا موسم واسع لم نعرف حتى الآن أي قانون ستنتهجه لجنة الاحتراف، وأي نظام ستتبعه لجنة الانضباط، وأي صافرة سيختارها السيد المسؤول في لجنة الحكام.

ترى لماذا الذي رقص مبتهجا يوم الانتخابات أجده الآن مرتعبا؟ الجواب باختصار هو تعدد الأحكام في قضية واحدة واختلافها باختلاف المعني بها.

كل موسم رياضي جديد لازم نجيب العيد.

*خاص بالعربية.نت - رياضة