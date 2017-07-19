جالس ليه ؟؟؟

ما هو السر الكامن وراء جلوس رؤساء أنديتنا على دكة الاحتياط..؟

- وهل هناك سر أصلاً..؟

- الإجابة الأشمل، التي تندرج تحتها كل الإجابات الممكنة بالإمكان تلخيصها بعبارة: (التأثير)..!

- التأثير على الحكم.. الكوتش.. اللاعبين..

- حسناً.. ماذا لو تم المنع..؟

- هل سيفقد السيد الرئيس تأثيره عليهم..؟

- هنا ستتجزأ الإجابة بالطبع..

- فبالنسبة لتأثيره على اللاعبين ولو أننا افترضنا إيجابيته (الصوتية)، فبالإمكان تعويضه عبر طرائق أخرى منها على سبيل المثال لا الحصر إدخال معالي الباشا الرئيس (مكبر صوت) معه في المنصة واستخدامه كوسيلة لإيصال هتافاته الشاحذة والساخنة والشاحنة لهمم لاعبيه مع كل حالة تراخٍ أو توهان لهم..

- عاطي الموركي على غفلة..!!!

- كما بالإمكان مشاركة بعض من إداريه و(الأخوياااا) بلعب دور الكورال أو (الهتيفه) من خلفه في ذات المنصة..!

- أما عن تأثيره على الكوتش وآرائه الفنية، فبالإمكان اختراع آلية أخرى غير مكبر الصوت الذي يتعارض مع سريّة رؤى البيه رئيس النادي (الجهبذ).. كأن يتم فتح خط ساخن عبر سماعة بلوتوث صغيرة لدرجة غير مرئية يتم من خلالها تمرير الأوامر مع التنويه بضرورة (اللثمة) بالشماغ لتكون كعازل في وجه أي مستقرئ لحركة الشفاه، لضمان عدم اختراق ما يدور في عقلية فيرغسون زمانه..!!!

- أما عن تأثيره على التحكيم -لا سمح الله- فهذه بالذات لم أجد لها حلاً مع الأسف..! ولذا فإنني أقترح على اتحاد اللعبة الموازنة بين الأمرين ومن ثم تغليب أحدهما على الآخر وفقًا لـ (المصلحة)..

- وربما (المصالح)..!!

- فإما أن يتم منع الرؤساء من الجلوس على البنش منعًا لأي تأثير على التحكيم ووفقاً لما تحتمه (المصلحة).. وإما أن يظل السماح للرؤساء بامتطاء (التحكيم).. عفواً. بامتطاء (دكة البدلاء) اندماجاً مع ما تقتضيه (المصالح)..!!!

نهاية:

حاجة تِكسف !!!

*نقلا عن النادي السعودية