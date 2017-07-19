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جاسب عبد المجيد

إعلامي عراقي

إعلامي عراقي

فطنة ثعالب

نجح منتخب الإمارات الأولمبي لكرة القدم في تخطي العقبة اللبنانية في تصفيات آسيا لمنتخبات تحت 23 عاماً المؤهلة إلى الصين 2018، وبهذا الفوز تصدر الأبيض المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن المنتخب الأوزبكي الذي يطمح هو الآخر في الحصول على إحدى بطاقتي التأهل.
مباراة الليلة بين الأبيض ونظيره الأوزبكي ستكون معقدة، على الرغم من أن منتخبنا يلعب بفرصتي التعادل أو الفوز.
الجهاز الفني مطالب بالعمل على إيجاد خطة تساعد على تحقيق هدف التأهل وتجنب حسابات البطاقة الثانية المقلقة، خصوصاً أن ترتيب المنتخبات لم يظهر بعد في المجموعات الأخرى.
فوز الأبيض على لبنان بهدف واحد من ركلة جزاء في حاجة إلى تحليل دقيق من المدرب وجهازه المعاون من أجل تحديد الخلل، وكذلك تشخيص مرتكزات القوة.
الحكمة في مباراة اليوم مطلوبة، وتوزيع الجهد مهم حتى لا يتحطم الحلم في اللحظات الحرجة، فلاعبو المنتخب الأوزبكي لديهم القوة البدنية التي يمكن أن تنقذهم في الأوقات العصيبة وتخطف لهم ما جاؤوا من أجله.
بناء على تشابه عوامل قوة المنتخبين، من المتوقع أن تكون مباراة الليلة مختلفة، لذا، فمن المستحسن أن يكون لاعبو الأبيض يقظين متماسكين من أجل الدفاع عن مشروعهم في خوض البطولات الكبيرة، مثل نهائيات آسيا والأولمبياد.
منتخب أوزبكستان أصبح واضحاً ومكشوفاً وهزيمته تحتاج إلى فطنة ثعالب.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية

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