أنديتنا مؤسسات استثمارية

متى سيكون لدينا نادٍ رياضي ملك لمؤسسة استثمارية؟ .. ومتى ستكسر أنديتنا حاجز الدعم الحكومي؟ سؤال بات يتردد كثيراً في شارعنا الرياضي، ولكن دون أن يتجرأ أحد على القفز على واقع أنديتنا، التي غيرت مسمياتها إلى شركات ولبست ثوب الاحتراف ومع ذلك لم تتمكن من خلع عباءة الهواية، بالاعتماد الكامل على الدعم الحكومي ومن دونه لا يمكن الصمود ليوم واحد، نعم هذه هي الحقيقة وهذا هو الواقع الذي تعيشه أنديتنا دون أن يغيرها الاحتراف منذ 2009، وموجة الاندماجات الأخيرة ليست سوى البداية، نتيجة لتراكم الأعباء المالية التي تنذر بالمزيد من الاندماجات، إذا ترك الحبل على الغارب لإدارات الأندية، التي تتحمل مسؤولية الإخفاق والفشل الإداري الذي كان سبباً في اختفاء كيانات كبرى.

الحل في وجهة نظر الكثيرين يعتمد على مشاركة القطاع الخاص من خلال تفعيل دور الشركات الاستثمارية في الدولة، فلدينا العديد من الشركات العملاقة في مختلف مجالات الاستثمار، ولكن هل بمقدور تلك الشركات المجازفة والاستثمار في القطاع الرياضي في ظل الرجعية، التي تسيطر على أسلوب عمل وتفكير أغلب إدارات المؤسسات الرياضية؟، وهل هناك جهة استثمارية تملك الشجاعة لكي تغامر على مشروع تجاري غير مضمون؟

كلمة أخيرة

حتى تتحول أنديتنا لشركات استثمارية ذات الصفة الربحية، تحتاج لتغيرات جذرية لأسلوب العمل الإداري في مؤسساتنا الرياضية.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية