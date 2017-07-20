40 سنة صنعت الأهلى والزمالك

** كان الزمالك دون المستوى جماعيا وفرديا فى مباراة القمة، والمباراة جاءت تعبيرا عن موسم مضطرب ومرتبك للفريق.. خاصة أنه كان فى مواجهة الأهلى المستقر فنيا وإداريا والذى يمتلك أدوات من اللاعبين ساعدت المدير الفنى على تحقيق هدفه فى الموسم وفى القمة 114. ولا تنتقص هزيمة الزمالك من قيمته كأحد قطبى الكرة المصرية والحركة الرياضية.. ولا تنتقص من الزمالك قلة بطولاته فى السنوات الأخيرة ــ وتحديدا بدءا من منتصف التسعينيات ــ من قيمته، ومن أنه المنافس الأول للاهلى..

** لست فى موقف دفاع عن النادى العريق. أترك ذلك لتاريخه ولبطولاته.. لكنه، مرة أخرى، من سنوات تراجع مستواه فى كرة القدم تحديدا. ويقول التاريخ أن الأربعين سنة الأولى من عمر الأهلى والزمالك كانت وراء شعبيتهما ( من 1911 إلى 1950)، ووراء صناعة أشهر وأهم وأقوى ديربى فى الشرق الأوسط.. وفى إفريقيا.

** الندية والقوة صنعت المنافسة أو الخصومة (تجاوزا) بين الأهلى والزمالك. القوة فى سنوات الفريقين الأولى. وهو ما يظهر فى نتائج وبطولات تسابقا فيها وعليها، مثل كأس السلطان حسين، ودورى القاهرة، وكأس مصر ثم الدورى ومباريات ودية بجانب لقاءات إفريقية فيما بعد.. ويعد ديربى الأهلى والزمالك من الديربيات العالمية والتاريخية النادرة التى لم تولد لأسباب سياسية، أو اجتماعية، أو عقائدية أو دينية. وهناك عشرات النماذج لتلك الديربيات الشهيرة من برشلونة وريال مدريد إلى سلتيك ورينجرز وإلى بوكا جونيورز وريفربلايت..

** فى إنجلترا يختلف ديربى ليفربول ومانشستر يونايتد وهو يصل إلى مستوى العداء، ويعود إلى أسباب اقتصادية. فقد كانت ليفربول تعيش فترة اقتصادية جيدة بفضل الميناء الخاص بها. وكانت مدينة مانشستر تنتعش بسبب الصناعة. فقررت بناء ميناء بديل لميناء ليفربول. عام 1894. وتم شق القناة فأصاب الكساد ليفربول وبدأ العداء فى ذاك الوقت. وقبل 122 عاما بدأت المواجهات بين الفريقين. وارتفعت درجة حرارة المباريات تدريجيا وزادت الكراهية حين تغنى جمهور ليفربول بكارثة الطائرة التى لقى فيها بعض لاعبى يونايتد مصرعهم ثم حين تغنى جمهور مانشستر يونايتد بكارثة استاد هيلزبره الذى سقط فيه ضحايا من ليفربول.

** سوف يتذوق نجمنا محمد صلاح طعم ديربى ليفربول ومانشستر يونايتد، ومن حسن الحظ أن مدربه يورجين كلوب يسانده، بل يسعد به وبوجوده فى الفريق، فهو يقول عنه: «صلاح يمتلك كل جوانب اللعبة، إنه سريع، لعب الكثير من المباريات، يصنع الأهداف ويسجل بنفسه». وتوقع كلوب أن ينجح صلاح بشكل لافت مع ليفربول: «إنه لاعب أعسر، ليس لدينا الكثير من اللاعبين الذين يجيدون اللعب بالقدم اليسرى، إنه قيمة هائلة بالنسبة لنا»..

** ولنا أيضا «يا هر» أو يامستر كلوب..!

*نقلاً عن الشروق المصرية