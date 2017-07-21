اتحاد الكرة.. ماذا بعد

خمسة عشر شهرا هي الفترة الزمنية التي قضاها المجلس الحالي للاتحاد في قيادة دفة الكرة الإماراتية، ١٥ شهرا تلك كانت كافية لكي تنسف كل شيء وكل ذكرى جميلة لجماهير الإمارات مع المنتخبات الوطنية، ففي تلك الفترة سقط جميع منتخباتنا بدءا من الناشئين وحرمتنا بوتان من معانقة مونديال الناشئين، وبعدها بأيام سجل منتخب الشباب سقوطا مماثلا في التصفيات الآسيوية، وقبل أن نتجاوزها فإذا بصدمة أصعب وأقوى بضياع حلم وطن بأكمله بالخروج من تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال الروسي، ولأن الفشل أصبح عنوانا مرادفا للاتحاد الحالي، جاءت صدمة المنتخب الأولمبي بمثابة القشة التي قصمت ظهر الجميع، ومعها تأكدنا أن مع هذا الاتحاد ذاهبون لطريق اللاعودة.

أمام نيبال المتواضع أستعرض لاعبونا عظلاتهم وبضربة جزاء نجونا من الفخ اللبناني، وفي أول أختبار حقيقي أمام أوزبكستان كان السقوط هو عنوان النهاية، وأصبحنا تحت رحمة الإحتمالات وننتظر خدمة الآخرين لكي نصعد ضمن أفضل ثاني، هكذا أصبحنا وهذا هو الواقع الجديد الذي بات يسيطر على منتخباتنا الوطنية منذ أن أتى المجلس الحالي، الذي وعدنا بالنتائج بعد ١٠٠ يوم عمل، بينما الواقع يشير إلي إننا بحاجة إلي ١٠٠ عام لأصلاح الخراب الذي ألحقه الاتحاد بكرتنا.

كلمة أخيرة

إذا كان الرئيس لا يحتمل متابعة سوى شوط واحد، فلماذا طالب باستضافة التصفيات في أغسطس.. ماذا بعد.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية