سرية هروب نيمار.. لن تستر سقوط الأخطبوط..!!

سمعته يزبد ويربد: «مستحيل يباع نيمار ولو بمليار يورو وليس بكسر عقده»، كان هذا حديث صاخب حد التقاطع والاستقتال لعاشق برشلوني في حوارية الميركاتو مع رياليين، مع ان المستحيل في كرة القدم، ليس له مفردة واضحة في القاموس الحديث والبعيد، حيث كنا نرى ونقرأ ونتابع عمليات الاستقطاب والارتباط والبيع والشراء الموهباتي الكروي، دون انقطاع بلا استثناءات اي كان موقعها، لكن عذرته كونه برشلوني الهوى، ويحب ان يدافع عن نجم فريقه الكتالوني المتضعضع في الموسم الماضي، بخلق نتائج منذ سنوات خلت ولا يريد ان يضعف فريقه اكثر من ذلك، في ظل ادارة فشلت حتى الآن باستقطاب يليق بتاريخ وامكانية النادي، فضلا عن حاجته الفعلية، لتقوية خط وسطه بما يليق، مع موسم برشلوني سيئ الحصاد لا سيما بعد ان تغلب على جميع فرق الليغا وخسر درع الدوري والتشامبيونزليغ في واحدة من الظواهر النادرة، التي يتحمل تبعتها ربما لويس انريكي بسياساته الفاشلة وكذا ادارة النادي، التي تركت الفريق يلعب دون اي خزين احتياطي لائق.

في ضجة جديدة، قد لا تقل عن الاطاحة برأسي بلاتيني وبلاتر التي ازاحتهما من تاريخ كروي ثري، لم يكن احد يتوقع ان تتم عملية الاقصاء بهذه الطريقة مهما كانت عمليات الفساد، التي على ما يبدو هي ليست جديدة ولم تكن غائبة عن الجهات الرقابية المتخذة لاسلوب وشكل ربما يناسب مع الاجندات وتوقيتاته، اليوم اضيف رأس جديد للقائمة، بعد ان تم القبض على الثعلب او الاخطبوط الاسباني كما يسموه احيانا. اذ ها هو انخل ماريا، يقع تحت طائلة الاعتقال في عملية لا يمكن ان تكون مجرد اوراق تحقيق او ضغط لجهة ما، بل انها نهاية فصل للشروع بآخر وان حمل مضامين فاسد وقضاء وربما قرار لاحق، الا ان العملية برمتها، تعني طوي صفحة وظهور أخرى، بحلة وازياء واسماء وربما اجندات وواجبات جديدة، ان لم تكن بكل الضرورة تحتوي وتقضي على هموم كرة القدم كلها، بعد ان تعدت مضامين اللعب والتنافس على المستطيل الاخضر، لتظهر قوى مجتمعية دولية جديدة يمكن ان تسمى، اداة اخرى للدبلوماسية وان عنونت بالخفيفة او الشعبية، الا انها حتما لم تعد كذلك او من السذاجة النظر والقراءة والتحليل فنيا فقط !!

في ازمة جديدة تكاد تكون تطبق على رأس الادارة والمشجعين البرشلونيين، ذكرت تقارير صحفية بريطانية، أن نيمار دا سيلفا جناح برشلونة المرتبط بالانتقال إلى باريس سان جيرمان عقد اتفاقا سريا مع مدربي أحد الأندية الإنجليزية للانتقال إلى البريميير ليج، الصيف المقبل.

وقالت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية «نيمار عقد اتفاقا سريا مع البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد، يقضي بانضمام لاعب السيليساو، إلى مسرح الأحلام صيف 2018»، وأشارت الصحيفة إلى أن «نيمار لن يرحل عن برشلونة الصيف الجاري وسينتظر للموسم المقبل»، وأوضحت: «مورينيو لا يمانع الانتظار لعام آخر للحصول على خدمات اللاعب، خاصة وأن مانشستر أنفق أكثر من 100 مليون استرليني هذا الصيف، ولن يتمكن من دفع 222 مليون يورو، قيمة فسخ عقد نيمار».

*نقلاً عن الأيام البحرينية