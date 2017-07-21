فساد وغسيل أموال وتستر

لماذا يصر نادي الشباب إصراراً على الخطاب الإعلامي بلغة الفساد؟!

هل هو أقوى من الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأكثر نفوذاً من الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية؟!

بالتأكيد «لا»، وعليه، يكون الأمر أكثر حيرة بلجوئه لبيانات إعلامية، كل واحد أخطر من سابقه، باتهامات غير مسبوقة على نحو غسيل أموال، وتستر، وفساد، في قضية رياضية ليس أسهل منها نظامياً، واحترافياً، وقضائياً.

وأصل القضية، انتقال الحارس النجم محمد العويس إلى الأهلي بعد أن دخل الأشهر الستة وبات «حراً»، وسبقت ذلك مفاوضات رسمية جرى إبطالها بشكل صريح من لجنة الاحتراف السابقة برئاسة الدكتور عبدالله البرقان لعدم وجود تفويض لمدير الاحتراف الشبابي، وأيد القرار مركز التحكيم الرياضي، ولكن نادي الشباب لم يقتنع بما يخصه في القرار النهائي، فواجه اتحاد القدم ببيانات واتهامات مثيرة وخطيرة.

والغريب المريب صمت اتحاد القدم الذي لديه لجانه المختصة، وبإمكانه مقاضاة من يسيء له لدى الجهات ذات العلاقة، وهو ما طالب به نادي الشباب شرعياً وقضائياً ونظامياً، باعتباره تحدياً منه بأنه على حق، مصراً على هذا الأسلوب في ختام بيانه الجديد «ستظل جميع خطاباتنا في هذه الشكوى ملكاً للإعلام والجماهير الرياضية، ليسهم كل بدوره في البحث عن الفاسد المجهول، وكل من يتستر عليه، سواء كان فرداً أو كياناً لتطهير الرياضة السعودية من كل الفساد».

بدورنا، ننتظر ونطالب بموقف حاسم لاتحاد القدم والجهات ذات العلاقة.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية