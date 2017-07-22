اتحاد الكرة .. إلى أين (2)

أصبحنا موعودين بالإخفاقات مع كل ظهور خارجي واستحقاق قاري لمنتخباتنا الوطنية، وبعد أن كانت منتخباتنا رقماً صعباً على صعيد آسيا أصبحنا جسراً سهلاً تعبر منه المنتخبات المغمورة، ولا ندري إلى أين نحن ذاهبون وإلى أي مصير سيقودنا هذا الاتحاد، فمنذ أن تولى المجلس الحالي المهمة ونحن في انحدار محلياً وإقليمياً وقارياً، وعندما يحدث ذلك الانحدار في غضون 15 شهراً فقط، فكيف سيكون الوضع بعد أن تنتهي دورة المجلس الحالي للاتحاد في 2020، وهل سيكون لنا موقع على مستوى القارة التي كنا حتى الأمس القريب أحد كبارها؟

واقع كرتنا ومنتخباتنا لا يسر، بل أصبح مخيفاً ومعقداً، فعلى الصعيد المحلي لم يضع الاتحاد بصمة واحدة إيجابية، وخارجياً الإخفاقات أصبحت عنواناً مرادفاً لمنتخباتنا من الناشئين مروراً بالشباب والأولمبي وانتهاء بالمنتخب الأول، مكتسبات 15 عاماً من العمل جرى نسفها في 15 شهراً، والفاعل هو المجلس الحالي للاتحاد الذي لم يكتف بنسف عمل المجالس السابقة فقط، بل أدخل المنظومة الكروية في سلسلة من التخبطات والأخطاء البدائية التي لم تعرفها كرتنا منذ انطلاقتها، أليس من المؤسف والمحزن أن يكون هكذا حال الكرة الإماراتية؟، وهل بهذه الوضعية سنستضيف مونديال الأندية وكأس آسيا 2019؟

كلمة أخيرة

المسألة تخطت حدود المنطق، فإلى أين نحن ذاهبون مع هذا الاتحاد؟

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية