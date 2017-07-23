لا أرى فى منح راحة لعدد من نجوم الأهلى وبعض الفرق العربية الكبرى المشاركة فى البطولة العربية سلبا أو بأسا أو تقليلا من البطولة ومكانتها ، فالعروبة تسكن فى وجداننا ، ومجرد التلاقى العربى مناسبة تستأهل الاحتفاء بها ، كما أن وزن وحجم وقيمة الفرق المشاركة يتطلب التماس العذر لها فيما ترتبط به من آمال دولية للكرة فى بلادها ونجومها يعدون من القوام الرئيسية لمنتخب بلادها التى تخوض جميعا هذا العام تصفيات كأس العالم.

فكما نود من البطولة العربية أن تقرب الأشقاء ولا يتباعدوا بسببها ، فإننا نرحب أيضا بأن تساعدهم البطولة نفسها على تحقيق آمال جماهيرهم ولا تكون سببا فى زيادة انهاكهم وقد خرجوا للتو من مواسم محلية مجهدة وينتظرهم على الأبواب موسم جديد وبينهما أحلام الوصول لكأس العالم التى لن تتحقق بأقدام مجهدة ونفوس متعبة.

كان سهلا على الاتحاد العربى أن يشترط أن تلعب الفرق بكامل نجومها ، ولكنه وقتها لن يجد إلا فرقا تعد من أنصاف الأبطال - مع كامل تقديرى للجميع - فكان الاختيار أن يلعب البطولة بالأبطال الحقيقيين الذين يجمعهم شعار « البطل بمن حضر » ، والمكسب الحقيقى من بطولة عربية بين موسمين هو اكتشاف نجوم جدد .. فمرحبا بكل العرب فى قلب العروبة النابض.

*نقلاً عن الأهرام المصرية