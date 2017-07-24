استكمالاً ...‬

‫@ كتبتها في مقالات ومقالات.. كل رئيس ترك مليمًا واحدًا كدَين على النادي هو مسؤول عنه.. سواء أكان بن داخل أو الفايز أو إبراهيم أو باعشن.‬.

@ أعتقد أن هذا الأمر من المسلمات..!

إلا أني موقن في الوقت نفسه أن هذه (المسؤولية) قد فقدت أهميتها وبأمر (الهيئة) حين لم تُلزم أي رئيس بسداد ما عليه إطلاقًا..

@ ومن هذا المنطلق فإني أجد الحديث عن مسؤولية هذا وذاك (لم يعد) ذا فائدة بتاتًا البتة..!

@ فكم وكم سكبت المحابر.. وانتشرت وثائق.. وشاهدنا قضايا.. وصدرت أحكام.. وتوزعت اتهامات.. بل وإدانات تثبت مسؤولية إدارة وأخرى عن ديون متلتلة والنهاية: فص ملح وذاب..!

@ ترحل الإدارة وتترك لمن بعدها السداد ثم تأتي الأخرى وتترك تركة أخرى.. وهلم جرة..!

@ من الواضح جدًا أن (هيئة الرياضة) لم ولن تقدم أو تؤخر عقرب الديون ولسعاته المتكررة للعميد..

@ ففيم الحديث إذن..؟ والمسؤول الأول لا يحرك ساكنًا..!

@ أمجرد تنفيس عن غضب..؟ أم إكمال تصفية حسابات..؟ أم هو مجرد انتصار لآراء..!

@ وسواء أكان هذه أم تلك فإنه في نهاية الأمر لن يخرج عن دائرة صوتٍ لا صدى له..

@ سيبقى دون ردة فعل من (المسؤول) كما كان ومنذ أزمان لا زمن..!

@ ولذا فإن العقلانية تحتم الانتقال إلى ما هو آت لا البقاء فيما فات..

@ وعلى المصرِّين على البقاء في الخلف مراجعة حسابات وقتهم كي لا يهدروه أكثر فأكثر..!

نهاية:

دعك من (الماضي).. فالأهم ما أنت (ماضٍ) إليه..!!!

*نقلاً عن النادي السعودية