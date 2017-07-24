بداية لا تعرف «السعادة»!

أشعرنا نجوم الفريق الوحداوي «أصحاب السعادة»، أنهم أبعد ما يكونون عن السعادة، وهم يواجهون فريق نصر حسين داي الجزائري، في بداية مشوارهم بالبطولة العربية للأندية.

وبخطأين فادحين لخط الدفاع، خرج الفريق من المواجهة الأولى خاسراً بهدفين نظيفين، ومعها خسارة أخرى لا تقل أهمية، تتمثل في طرد مهاجمه سباستيان تيجالي هدّاف الفريق.

وبدا واضحاً أن الفريق الوحداوي جاء إلى القاهرة لا بهدف المنافسة في صدارة المجموعة والتأهل إلى مربع الذهب، بل ليجرب مدربه الجديد ريجيكامب مجموعة من اللاعبين الجدد، قبل تحديد القائمة التي ستغادر إلى معسكر النمسا، استعداداً للموسم الجديد، خاصة أن الفريق تنتظره مواجهة ساخنة بعد غدٍ «الأربعاء» أمام الأهلي المصري أحد المرشحين لنيل اللقب، مهما كانت الوجوه التي سيخوض بها غمار البطولة.

وإشكالية المستوى الذي ظهر به فريق الوحدة أن الجماهير المصرية تتعامل مع «العنابي»، من منطلق أنه حامل لقب بطولة الكأس، وأن مستواه يعكس حال الكرة الإماراتية، دون أن تتوقف كثيراً عند حقيقة أن الفريق الوحداوي يتعامل مع البطولة على أنها فترة إعداد للبدلاء، وفرصة للاحتكاك مع فريقين أفريقيين «الأهلي المصري ونصر حسين داي الجزائري»، ومع فريق آسيوي، وهو الفيصلي زعيم الأندية الأردنية، وهو ما لا يمكن أن يتوافر إلا في مثل تلك الاستحقاقات العربية.

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للمرة الأولى في آخر عشر سنوات يتفوق الأهلي على الزمالك «رايح جاي»، في بطولة الدوري، وبنتيجة واحدة «2 - صفر»، دون أن يسجل الزمالك في المباراتين هدفاً واحداً، وهو ما يعكس الفارق بين «قلعة الشياطين» و«البيت الأبيض الزملكاوي»، حيث يجني الأهلي ثمار الاستقرار على الصعيدين الإداري والفني، ويكفي أن تعلم أن الزمالك استهلك في آخر ثلاثة مواسم 18 مدرباً، وهو رقم قياسي من الصعب أن ينافسه فيه أحد!

ولو سارت الأمور على هذا النحو، فمن غير الجائز أن يتنازل الأهلي عن لقب الدوري لمنافسه التقليدي الذي تخلى هذا الموسم عن المركز الثاني لمصلحة مصر المقاصة الذي بدأت علاقته بالدوري منذ 8 سنوات فقط، وغادر دوري الأبطال الأفريقي على يد فريق أهلي طرابلس الذي ولد من رحم دولة ليس بها مسابقة للدوري حالياً، واكتفى بالبكاء على اللبن المحلي والأفريقي المسكوب، والفوز بالمركز الثالث والمشاركة في بطولة الكونفدرالية!

*نقلاً عن الاتحاد الإماراتية