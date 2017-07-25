العربية.. انطلاقة مميزة

جاءت انطلاقة مباريات البطولة العربية للأندية لتشكل تحديا جميلا امام الاتحاد العربي لكرة القدم بتواجد هذه الكوكبة من الفرق العربية ذات الاسم البارز على مستوى كرة القدم العربية ولتؤكد هذه الفرق بالمستويات، التي قدمتها خلال المباريات السابقة أهمية المنافسة القوية داخل الملعب، ومن خلال النتائج التي قدمتها وبتواجد العديد من نجوم كرة القدم العربية.

البطولة العربية أعطت اشارة التميز لعودة المنافسة للفرق ومن ثم المنتخبات، التي غابت كثيرا عن ملاعبنا، ومثل هذه البطولات ستعطي ثمارها الحقيقية خلال المرحلة القادمة من خلال ترتيبات أكثر صرامة من خلال شروط المشاركة ورفع سقف المكافآت، التي تمنح للفرق الفائزة والاختيار المميز لاقامة المنافسات في البلدان، التي تتمتع بالأجواء المناسبة خاصة في فصل الصيف، والنقل التليفزيوني الذي يمنح الفرصة لجميع العرب من متابعة فرقهم في أجواء بعيدة عن التشفير الذي يقتل جمالية البطولات.

البطولة العربية الحالية أعطت مؤشرات منذ بدايتها أنها تحمل منافسات قوية ونتائج لا يتوقعها البعض، وفي نفس الوقت ستكون خير تجهيز للفرق لانطلاقة الموسم الرياضي القادم للدوريات، التي لم تنطلق بعد كما هو لدينا في المملكة، فمن خلال المشاركة في البطولة للهلال والنصر سيكون خير اعداد للاعبين لدخول الموسم الجديد بكل قوة واستعداد مميز لمشاركة فاعلة، بدلا من الاكتفاء بإقامة معسكرات أوروبية في أجواء الضباب والبرودة بعيدا عن تنفيذ حصص المباريات الودية القوية، التي يقف من خلالها المدرب على مستويات وجاهزية اللاعبين للمباريات المحلية.

سنتابع المباريات العربية الحالية، التي استمتعنا فيها بمستويات الفرق التي لعبت في انتظار مستويات أفضل وأرقى ومنافسة شريفة، وتواجد جماهيري أكثر يعطي للبطولة طعما عربيا خاصا يؤهل لاقامة مباريات بطولات عربية على مستوى المنتخبات في القريب العاجل.

*نقلا عن اليوم السعودية