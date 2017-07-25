حكاية عماد متعب

لا يستحق النجم الكبير عماد متعب ما يحدث له داخل القلعة الحمراء من جانب الجهاز الفنى بقيادة حسام البدري، وأصبح هناك حلقة مفقودة فى العلاقة بين الطرفين رغم ان الوضوح و الشفافية فى مثل هذه الحالات هما الافضل والأهلى عودنا على ذلك فى مواقف كثيره عندما ترى الادارة عدم حاجتها الى نجوم الفريق الكبار فأنها تقرر ذلك دون لف ودوران طالما ان ذلك فى مصلحة الفريق و حدث ذلك مع نجوم كثيرة مع طاهر ابو زيد و علاء ميهوب وربيع ياسين و حسام حسن ولكن مع عماد متعب نرى العجب طبقا للمثل العامى «اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك استعجب».

الكلام كثير من البدرى حول تمسكه بعماد متعب وتصرفاته مع اللاعب تؤكد عكس ذلك رغم ان كل اللاعبين الذين يلعبون فى نفس مركز عماد متعب فى مستوى متواضع جدا ويفتقدون الى حاسة التهديف التى يمتلكها عماد متعب بالفطرة ورغم ذلك هناك اصرار من الجهاز الفنى على اعطاء هؤلاء فرصة واثنتين وثلاثا وحرمان متعب منها وظهر ذلك بصورة واضحة فى لقاء الفيصلى بافتتاح البطولة العربية وقيام المدرب العام ايوب بتنفيذ تعليمات البدرى الموجود فى كندا بالحرف وعدم مشاركته لعماد متعب و كانت النتيجة فضيحة وهزيمة لبطل مصر اثارت حالة من الاستياء لدى عشاق الفانلة الحمراء. وهناك سؤال يحتاج الاجابة علية بوضوح وهو هل الاهلى فى حاجة الى عماد متعب ؟

اذا كانت الاجابة لا فلماذا يصر البدرى على التجديد له و التمسك به ، وإذا كانت الاجابة بنعم فلماذا يعامله البدرى بهذه الطريقة التى لا تتناسب مع مكانة اللاعب و تاريخه الكبير وما قدمه من انجازات للمنتخب الوطنى و النادى الاهلى .

الاهلى لا يملك راس حربة فى موهبة عماد متعب رغم تجاوزه الثلاثين ، وعيب فى حق الاهلى ان يعامل نجما كبيرا فى حجم عماد متعب بهذه الطريقة و توقيع عقوبة مالية عليه لأنه كسر الحظر الاعلامي، قد يكون التفسير الوحيد لكل ذلك هو احساس الجهاز الفنى بالكامل ان ما قدمه متعب للأهلى ومصر يفوق ما قدمه كل افرد الجهاز الفنى للأهلى بالكامل، متعب ليس لاعبا صغيرا والحل فى الوضوح والشفافية وتحديد المصير.

*نقلاً عن الأهرام المصرية