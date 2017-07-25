منتخب العراق أفضل

الحقيقة الناصعة أن منتخب العراق الأولمبي كان أفضل فنياً وتكتيكياً من المنتخب السعودي في المباراة الحاسمة من مباريات المجموعة الثانية لتصفيات آسيا، ومن حسن حظ منتخبنا تأهله ضمن أفضل الثواني، بعد أن كانت أفضلية الصدارة له ولو بالتعادل، ولا يختلف عن اليابان والأردن وسوريا في معايير التأهل.

وفي مجموعتنا شارك المنافسان اللدودان البحرين والعراق إضافة إلى أفغانستان، وهي مجموعة صعبة بين منتخبات متجاورة تؤثر في لقاءاتها عوامل تنافسية ونفسية وتحديات خاصة.

منتخبنا يعيش مرحلة انتقالية بعد إنهاء العلاقة مع المدرب سعد الشهري، وإسناد المهمة لمساعده صالح المحمدي الذي خاض أول تجربة رسمية، وتجاوز البحرين بثلاثية وأفغانستان بثمانية وخسر من العراق 0 ـ ‏‏‏2، ولذا من واجب اتحاد القدم تقييم هذه المرحلة من جميع الظروف مع التركيز على النواحي الفنية من المتخصصين، لا سيما اللجنة الفنية لتفادي عثرات المستقبل قبل خوض النهائيات.

وفي كل مناسبة مشابهة يكون النقد قاسياً بحق اللاعبين والتركيز على ظروف العراق الداخلية والمعيشية، وهذا ليس معياراً حقيقياً في كرة القدم، بل إن المعاناة تحفز على تقديم الأفضل، والحقيقة أن اللاعب العراقي أفضل بدنياً ويملك المهارة والعقلية الاحترافية، بينما اللاعب السعودي مرفه ولا يستثمر مهاراته الفطرية جيداً، وضعيف في تطبيق الاحتراف والتكتيك بسبب ضعف العمل الإداري بشكل عام، دون إغفال شخصية المدرب التي لها دور في استهتار اللاعب أو انضباطه.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية