انتخابات الأهلى

سألت أحد الأعضاء البارزين فى مجلس إدارة النادى الأهلى السابق، عن توقعاتى لانتخابات النادى المقبلة التى من المقرر أن تقام فى شهر نوفمبر، فقلت له إن القرار الأخير لأعضاء الجمعية العمومية للنادى التى ترى من الأنسب والأفضل بقيادة سفينة القلعة الحمراء خلال السنوات الأربع المقبلة، فأعاد لى سؤالا آخر بقوله «هل تعتقد أن محمود الخطيب سوف يرشح نفسه فى منصب الرئيس؟

قلت له لا أعلم ولكن المؤشرات التى تدار حاليا داخل وخارج أسوار النادى تؤكد ذلك.

وكرر لى السؤال الثالث ماذا ترى فى فرص محمود طاهر الرئيس الحالى للنادى الأهلى للاحتفاظ بمنصبه؟ فكررت له بأن الاجابة ليست لدى ولكن فى يد عمومية النادى ولكن طرحت عليه عدة اجابات مؤكدا أن طاهر نجح باقتدار فى قيادة القلعة الحمراء خلال فترة الرئاسة الأولى بالرغم من المشاكل العديدة التى تعرض لها لايقاف مسيرة المجلس فجاءت الاستقالات بالجملة من قبل بعض أعضاء مجلس الادارة لاحراجه ولكنه استمر فى هدوء وحقق عدة انجازات كبيرة ليس فقط على المستوى الرياضى باحتفاظ الفريق بلقب الدورى والفوز بالبطولات المحلية والافريقية للألعاب الأخرى وفعل كل ذلك فى صمت إيمانا منه بأن هذا هو قدر الأهلى بأن يفوز ويحقق البطولات فالمركز الثانى مثل الأخير بالاضافة إلى الطفرة الهائلة التى حققها على المستوى الاجتماعى لأعضاء النادي، فالرجل يعمل فى صمت ومعه جنود آخرون ومنهم على سبيل المثال وليس الحصر عماد وحيد عضو المجلس الحالي.

وكرر سؤالا رابعا.. هل تعتقد أن الأمور كانت من الممكن أن تتغير إذا رشح الكابتن حسن حمدى بالانتخابات؟ قلت له من المؤكد فالكابتن الكبير حسن حمدى حقق انجازات لا تحصى بعدما تولى المهمة بعد رحيل صالح سليم، فحمدى له بصمات عديدة وكان إداريا ناجحا عرف كيف يدير الأهلي.

*نقلاً عن الأهرام المصرية