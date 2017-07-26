جولة مثيرة للبطولة العربية

كرة القدم مثيرة بالمفاجآت وردود الفعل المبهجة والغاضبة، وهذا ما حدث في أول جولة من البطولة العربية للأندية الجارية في مصر، وأقواها خسارة الأهلي المستضيف في أول لقاء أمام الفيصلي الأردني، فجاءت ردود المصريين غاضبة، وفي المقابل سعادة كبيرة للأردنيين، ولحق به جاره الزمالك متعادلاً وبصعوبة مع الفتح المغربي، فواجه الزملكاوية انتقادات حادة.

وفي السعودية غضب النصراويون من تعادل العالمي مع العهد اللبناني، مبررين بفارق الإمكانات والتاريخ، بينما ابتهج الهلاليون بفريقهم الواعد «الأولمبي»، الذي قدم شوطاً بديعاً أمام المريخ السوداني المكتمل بأجانبه وعاد قوياً في الشوط الثاني وسجل التعادل، فواكب ذلك غضب سوداني، بينما أثنى النقاد على شباب الهلال ووجهوا انتقادات حادة للمريخاب واتهموهم بالتعالي، لا سيما الشوط الأول. وصنف الأغلبية هذه المباراة بالأجمل والأكثر إثارة حتى الآن.

وكان الأكثر حظاً الترجي التونسي بفوز صعب على نفط العراق، بينما النتيجة الأعلى في أول مباراة بفوز ثنائي صاعق لنصر الجزائري على الوحدة الإماراتي الذي خذل أنصاره بأداء باهت.

الآن اتضحت معالم الفرق، وحظوظ التأهل قوية للجميع، وبالتالي ستكون الجولة الثانية أكثر إثارة تحت مجهر النقاد والمحبين.

والأجمل حتى الآن اللقاءات الجانبية الساطعة أخوة وصفاء، والتنظيم الجيد وحفل الافتتاح المعبر في صورته وأغنية البطولة «أهلاً بيكم في أم الدنيا»، والرغبة الأكيدة في إحياء الكرة العربية وإنعاشها صيفاً.

نأمل أداء أكثر جاذبية وتشويقاً.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية