انتقاد عمل إدارات الأندية واتحاد الكرة في بناء الفرق والمنتخبات الوطنية أمر سهل للغاية، لذا يرى كثيرون أنهم قادرون على الإصلاح لو تسلموا دفة العمل وأن أفكارهم يمكن أن تعالج الوهن ومن ثم تبني فرقاً تصعب هزيمتها.

هناك مجالس إدارات تترك بناء سليماً عندما تغادر مواقعها، حتى أن ثمار غرسها تتساقط في أحضان المجالس الجديدة من دون تعب أو جهد، وهناك أخرى تسلم مؤسساتها ركاماً يصعب إصلاحه في دورة واحدة، لذلك هناك خلف محظوظ ذلك الذي يرث مؤسسة منظمة، وآخر تعيس ذلك الذي لا يجد غير آثار العبثيين.

الخلف نوعان أيضاً، واحد يكمل مسيرة العمل الاحترافي ويضيف لبنات جديدة مهمة، أو يعّمر ما خربه العبثيون نتيجة الجهل والإهمال، وآخر لا يجيد إلا استخدام معول الهدم، وهذا يستطيع في فترة قصيرة جداً أن يهدم البناء ويحطم جهود من سبقوه إذا كانوا بُناة ويزيد العمل تخريباً إذا كان السلف هداماً.

العمل في الأندية ليس سهلاً وكذلك في اتحاد الكرة، لأن التحدي مستمر وإذا تأتي إلى إدارة أي مؤسسة رياضية عناصر لا تعرف شرقها من غربها في انتظار نتائج المصادفة، فإن عشاق اللعبة لا يحصدون سوى الريح.

لعبة البناء والتدمير مستمرة، وأخطر ما فيها تسلل كفاءات كاذبة خلف مقود الإدارة.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية