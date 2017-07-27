غير قابل للنقاش

إعلان اتحاد الكرة عن مقترح ضم منتخب تحت 19 عاماً لدوري الدرجة الأولى، على أن يتم الإعلان الرسمي بعد استيفاء الدراسة الخاصة بها والتطبيق حال الاعتماد، استوقف الكثير من المهتمين بشأن المنتخبات الوطنية، ليس لأن الفكرة لا يوجد مثيل لها ولم يسبقنا بها أحد في العالم، بل لأنها تعكس المنطق الحقيقي وواقع ما يدور داخل المؤسسة الكروية الأم، وتداول مثل تلك المقترحات غير المنطقية التي لا يمكن تنفيذها، يكشف مدى ضحالة الفكر الإداري الذي يخطط لكرة الإمارات، ولا أدل على ذلك من الحديث عن تنفيذ مشروع لا يملك صلاحية تنفيذه، بحكم أن اللاعبين مرتبطون بعقود مع الأندية، والأندية لم تتعاقد مع اللاعبين لكي تحولهم لحقل تجارب بيد الاتحاد.

وقبل أن نجد تفسيراً مقبولاً لتلك الفكرة الخارقة، فإذا بنا نتلقى مفاجأة مدوية أخرى، وهذه المرة من جانب لجنة المنتخبات والشؤون الفنية في اتحاد الكرة، بقرارها تكليف مدرب المنتخب باوزا للقيام بجولة أوروبية لزيارة معسكرات الأندية ولقاء المدربين، الأمر الذي يجبرنا على أن نتساءل حول مغزى جولة مدرب المنتخب لمعسكرات الأندية! هل للاستجمام والاستمتاع بأجواء أوروبا الباردة؟ أم للتعرف على المدربين؟ وكم ستكلف تلك الجولة خزينة الاتحاد التي أرهقت من الهدر المالي؟

كلمة أخيرة

الأخوة في اتحاد الكرة.. نتمنى منكم موقفاً أو مقترحاً واحداً منطقياً وقابلاً للنقاش.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية