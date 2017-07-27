معايشة لصنع القرار

بعض بلدان العالم تعاني ضعفاً في العلاقة بين الأندية واتحادات كرة القدم، وينتج عن هذا الفتور مشاكل تؤثر في مسيرة العمل المشترك ،وتُعّثر بعض خطوات التطور، ومن أبرز تلك المشاكل ما يخص لاعبي الأندية الدوليين، وفترات الاستدعاء للمنتخبات الوطنية، والإصابات التي تحدث لهم خلال وجودهم في عهدة الاتحادات.

اتحاد الإمارات لكرة القدم والأندية المحلية ليسوا على ما يرام في هذا الجانب، وهذه المسألة ليست وليدة اليوم، بل إن جذورها عميقة ومؤشرها بدا أكثر وضوحاً بعد موسم الاحتراف الأول 2008- 2009.

من الأفكار التي يمكن أن تساعد على تخفيف حدة الخلاف في هذا المجال، المعايشة، أي أن يؤدي بعض رؤساء شركات القدم أدواراً حقيقية في اتحاد الكرة، ويسهموا في اتخاذ بعض القرارات، خصوصاً المتعلقة بالمنتخبات الوطنية والتجمعات والمعسكرات الداخلية والخارجية.

إن تطبيق هذه الفكرة يساعد المعترضين على فهم حجم التحديات التي تواجهها المنتخبات الوطنية بسبب اعتراضات بعض إدارات الأندية، ويمكن أن تسهم هذه المعايشة في إيجاد صيغة واضحة لا تترك شيئاً للمصادفة بخصوص التجمعات وخوض البطولات الودية والرسمية.

بناء منتخبات قوية قادرة على تحقيق أحلام محبيها يحتاج إلى تعاون فريد بين الاتحاد والأندية، تعاون صادق وليس دعائياً، لأن خطابات المجاملة تحت الضوء لا توقد مصباح أمل حقيقياً.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية