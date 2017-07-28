الاتحاد والنصر في الصدارة

منذ العام الماضي والنصر والاتحاد يتصدران قائمة القضايا والديون التي تتزامن مع فترة تسجيل المحترفين، ويوم أمس، أعلنت لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم منع تسعة أندية من التسجيل لوجود قضايا عليها لدى غرفة فض المنازعات. وجاء النصيب الأكبر لنادي الاتحاد بـ 23 قضية، ثم النصر بـ 16 بينما الرائد بخمس والشباب بأربع والهلال والقادسية وأحد بثلاث والأهلي بقضيتين والباطن بقضية واحدة. وخلت قائمة دوري جميل من خمسة أندية بدون قضايا: الاتفاق والتعاون والفيصلي والفتح والفيحاء.

والملاحظ أن جميع الأندية عدا الاتحاد «الممنوع من فيفا» تعاقدت مع لاعبين أجانب ومحليين في فترة الصيف، والفرصة متاحة لتسجيلهم رسمياً حتى الـ 12 من سبتمبر المقبل، متى استوفت كامل الشروط، وأهمها دفع الرواتب بحوالات بنكية حتى يونيو 2017.

والجديد، حسب بيان مشترك من هيئة الرياضة واتحاد القدم، إلغاء شرط حجم الديون التي سبق أن صنفت بثلاثة مستويات لتطبيقها العام الجاري بقرار من الأمير عبدالله بن مساعد الذي أعفي من منصبه قبل ثلاثة أشهر فتوقفت مشاريع وتعطلت استراتيجيات.

وواكب هذا القرار لغط واتهامات وانتقادات إعلامية وجماهيرية حادة، علماً بأن البيان برر هذا التوجه بمشروع التخصيص وحوكمة الرياضة قريباً، وعليه، لا بد من احترام القرار، متطلعين إلى تطبيق لائحة الاحتراف بصرامة، خصوصاً فيما يخص حوالات الرواتب لضمان حقوق اللاعبين.

المؤسف أن قضايا الاتحاد والنصر تتكاثر والديون تتراكم، والحلول صعبة جداً ومرهقة.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية