الثقل ورااااا يا أنمار !!!

- "ما يؤلم الشجرة ليس الفأس.. ما يؤلمها حقاً أن يد الفأس من خشبها"..!

- الرئيس دخل الجو خلاص..

- من الواضح جداً بعد (عبارته) هذه أنه في قلب المعمعة..!

- بس أحلى مافي الموضوع بصراحة: الكيفية التي تمت بها قراءة أفكار الريِّس من خلال عبارته..

- أحدهم قال المقصود بالفأس: "فلان".. فرد عليه الآخر: "بل علّان".. الثالث جزم بأنه يقصد: "ظعطان"..! وأما الرابع فأقسم أيماناً مغلظة بأن المقصود: شخصان..!

- وهاتك يا تأويل..!!!

- كلهم اتفقوا أن الشجرة هي الكيان..

- وتفرقوا تحتها كـ دمٍ لقتيل يتصارعون على مَن يستحق أن يكون خلف القضبان..؟

- داروا حول مسرح الجريمة.. آلاف المرات.. رفعوا عن الفأس البصمات.. هذه بصمة.. وتلك أخرى.. وهنا ثالثة..! ما كل هذه البصمات..؟؟؟ كمٌ هائل من الطعنات..!!! النزيف من كل زمـــان ومكان..!

- جراح غائرة.. ضربات موغلة.. ما أكثر الكدمات..!

- ثلاثة وعشرون قراراً من غرفة فض المنازعات مجموع ما على نادي الاتحاد حتى الآن فقط..!

- ثلاثة وعشرون ضربة من ذاك الفأس في جذع الشجرة..!

- ثلاثة وعشرون قراراً تلك التي صدرت.. وظني بقرارات وقرارات ستصدر..

- يا رئيس الاتحاد.. لسّه.. تراك ما شفت شي.. الثقل ورااااا.. (فيفا) هنااااك.. ومحكمة (كاس) ليست ببعيدة عنها.. وأنت لم تكن عابر سبيل فوجدت القوم قد نصبّوك رئيساً للاتحاد..!

- كل النقاط كانت على الحروف.. وبالطبع الأمر لن يخلو من (المفاجآت).. فلا تندهش إن واجهت (مانسو) آخر.. ثم آخر.. ثم آخر..!! ألم تسمع عن (وسخ) ما تحت السجّاد..؟؟؟

- حاول أن تتأقلم على الوضع.. خليك (ريلاكس).. ودفتر شيكاتك في جيبك.. ترا وراك تواقيع فوووووق ما تتخيل.. وما في مانع تفضفض معانا بين فترة وفترة على سناب.. أو أعمل لك قناة على اليوتيوب وأبشر باللايك والشير والسبسكرايب..!!!

نهاية:

قلبي معاك يا ريّس.. بس أنت خلي قلبك على الاتحاد..!

*نقلا عن النادي السعودية