الهجرة إلى أوروبا

هرباً من لهيب الطقس بدأت أنديتنا المحلية المحترفة وما دونها (الهجرة) الصيفية إلي أوروبا، حيث الأجواء الماطرة والربيعية لتنظيم معسكراتها التدريبية استعدادا للموسم الكروي الجديد، وتركزت وجهة أنديتنا نحو الدول أوروبية، لكونها تمثل الوجهة المفضلة للأندية كما جرت العادة، وبين مسألة الاختلاف في وجهات النظر ما بين جدوى تلك المعسكرات التدريبية، في أجواء تختلف تماماً عن الأجواء التي ستجرى فيها المنافسات، بسبب التباين الكبير بين طقس الإمارات في أغسطس الذي تتخطى فيه درجات الحرارة 45 درجة مئوية والطقس في أوروبا التي لا تتجاوز درجة الحرارة فيها 25 درجة مئوية .

موضوع المعسكرات الأوروبية لأنديتنا ومدى جدواها أصبحت مسألة جدلية بين مؤيد ومعارض، فالمؤيدون يتعاطون معها من منظور أهمية التجمع بهدف التأقلم ودخول أجواء الموسم الجديد، وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقه داخل الدولة بسبب صعوبة الطقس، فيما يرى المعارضون أن هناك تناقضاً كبيراً بين فكرة الإعداد في أوروبا ، بينما المنافسات الرسمية تجرى في مكان مختلف وفي طقس مغاير تماماً للطقس الذي اعتاد عليه اللاعبون في أوروبا، ناهيك عن خوض مباريات تجريبية مع أندية متواضعة تنتهي نتيجتها بأرقام فلكية.

كلمة أخيرة

ستبقى جدوى المعسكرات الأوروبية قضية خلافية، لا يمكن التنازل عنها على الرغم من القناعة المبطنة بعدم جدواها.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية